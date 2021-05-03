2 Mayıs 2021 Haberleri
2 Mayıs 2021 Manşet Haberleri.
- Şampiyon Zenit'in kupa seremonisine Artem Dzyuba, Deadpool kostümüyle katıldı
- Yıldız Tilbe sosyal medyada akım başlatıp topu Tarkan'a attı, aldığı yanıtla bin pişman oldu
- Bodrum'da duyulan yüksek sesle ilgili açıklama: Yunan Adaları'ndan geliyor
- Gedson Fernandes'in yaptığı sert müdahaleden sonra kırmızı kart görmemesi tepki çekti
- Koronavirüs nedeniyle oksijen krizi yaşanan ülkede oksijen tüpü diye yangın söndürücü sattılar
- Fatih Terim: Beşiktaşlı dostlarımızı tüm teknik heyet, futbolcular olarak dizilir alkışlarla uğurlarız
- Bir süredir hastalıkla mücadele eden Seren Serengil'in son hali hayranlarını üzdü
- MetroPOLL anketinde dikkat çeken sonuçlar! Kararsızlar ikinci parti oldu, MHP de HDP'yi geçti
- Erman Toroğlu'ndan Fatih Terim'e sert sözler: Kimseyi aptal zannetme
- Çalışma Muafiyet İzni Belgesi alan kişi sayısı 3 milyonu aştı
- Inter taraftarları şampiyonluk sonrası koronavirüs kurallarını hiçe sayarak meydanlarda kutlama yaptı
- Emre Aşık'tan eşi Yağmur Sarnıç'la ilgili korkunç iddia: Çocuklarımızı istismar ediyor
- Emekli maaşları çekilebilecek mi? İçişleri Bakanlığı tam kapanmanın en çok merak edilenlerini yanıtladı
- Nijerya, Türkiye dahil koronavirüs vakaları artan 3 ülkenin yolcularını almayacak
- Tam kapanma kuralına uyanları çıldırtacak görüntüler! Otelde hınca hınç dolu parti pes dedirtti
- 'Fren Ali' polemiği büyüyor! Babacan, eleştirilere sosyal medya üzerinden yanıt verdi
- Küme düşen Denizlispor'da maçtan sonra bazı futbolcuların sergilediği mutlu tavırlar tepki çekti
- Irak'ta ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerine ait üsse roketli saldırı
- Koronavirüsün sıfır noktasında binlerce kişi festivalde eğlendi, dünyanın geri kalanı onlara baktı
- Son Dakika: İş yerleri tarafından el yazısıyla doldurulan çalışma izinleri 7 Mayıs'a kadar geçerli olacak
- Sergen Yalçın, Pep Guardiola'ya bile diz çöktürdü! Beşiktaş, Avrupa'da da zirveye oynuyor
- Afganistan'ın etkili komutanlardan Ziyayi bombalı saldırıda öldürüldü
- Son Dakika: Türkiye'de 2 Mayıs günü koronavirüs nedeniyle 340 kişi vefat etti, 25 bin 980 yeni vaka tespit edildi
- Aslan'ın zirve inadı sürüyor! Galatasaray, deplasmanda Gençlerbirliği'ni 2-0 mağlup etti
- Suriye'de Devlet Başkanlığı seçimleri öncesi 'af' kararı
- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ümraniye Belediye Başkanı'nın babasının cenaze namazına katıldı
- Sağlık Bakanlığı'ndan Hindistan iddialarına yalanlama
- Kuşadası'nda kara yılan paniği! Farklı noktalardan peş peşe ortaya çıktılar
- Eşi ve kayınvalidesiyle tartışıp, 2 yaşındaki kızıyla intihara kalkıştı
- Bodrum plajları tam kapanmada turistlere kaldı
- Sahte hesapla bakanları hedef alan eski savcı, hakim karşısına çıkıyor
- Manchester United taraftarları Liverpool maçı öncesi stadı bastı
- İtalya Serie A'da şampiyon Inter! Juventus'un 9 yıllık hegemonyası son buldu
- Yalnızlıktan dem vuran Bahar Candan, parayla arkadaş arıyor
- Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'in Arnavutluk'ta kaldığı adresler tespit edildi
- İstanbul'da yakalanan eski DEAŞ lideri El Bağdadi'nin 'sağ kolu' tutuklandı
- Süper Lig'de bitime 3 hafta kala küme düşen ilk takım Denizlispor oldu
- Kuzeninin öldürüp yengesini yaralayan caniden kan donduran sözler: Bu alemde kral benim
- Komandolar, zorlu arazi şartlarında teröristlerin izini sürüyor
- Aynı aileden 3 kişi 9 gün içinde koronaya yenildi