2 Mayıs 2020 Haberleri
03.05.2020 00:18 | Son Güncelleme: 03.05.2020 00:18
2 Mayıs 2020 Manşet Haberleri.
- Süper Piyango'nun 25 Nisan çekilişinde 2 top skandalı
- Erdoğan, sokağa çıkamayan 65 yaş üstü vatandaşlar için talimatı verdi: Pazartesi güzel haberler gelebilir
- Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan darbe imalarıyla ilgili dikkat çeken mesaj: Allah'a can, milletimize hizmet borcumuzdan başka kimseye eyvallahımız yoktur
- Gelecek Partisi Çanakkale Kurucu İl Başkanı kumar baskınında yakalandı
- 48 yaşındaki kuşçu, kaçan güvercinini yakalamak isterken damdan düşerek öldü
- Son Dakika: Gebze'de günlük 5.000 koronavirüs testi kapasiteli laboratuvar kuruldu
- Son Dakika: Bitlis'te PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada 2 jandarmamız şehit oldu, 4 jandarmamız yaralandı
- Bilim insanları, koronavirüsün bulaşabileceği bir yolu daha ortaya çıkardı
- Acun Ilıcalı: Mesut'un Fenerbahçe'ye gelmesiyle ilgili güzel hislerim var
- Karantinadaki kadın mühendis, yurt çalışanlarına teşekkür için 30 tepsi baklava ısmarladı
- Madonna'nın koronavirüs testi pozitif çıktı
- Türkiye'deki koronavirüs salgını nedeniyle komşular, balkonlarında mukabeleye eşlik etti
- İngiltere Başbakanı ve nişanlısı oğullarına Johnson'ın hayatını kurtaran doktorların ismini verdi
- Hatay'da silahlı kavgaya karışanlara sokağa çıkma yasağını ihlalden 47 bin TL ceza kesildi
- Güneydoğu'da görülen çekirgeler İzmir'de Akarca Ovası'nı istila etti
- Rus ordusu Suriye'de ilk kez ABD askerlerinin yolunu kesti
- Bahçelievler'de pencereden bakan Suriyeli kız çocuğu başına isabet eden kurşunla öldü
- 16 yaşındaki çocukların güvercin tartışması kanlı bitti: 1 ölü
- Sağlık Bakanı Koca: 30 Mart'tan bu yana ilk kez günlük vaka sayısı 2.000'in altına düştü
- Son Dakika: Türkiye'de 2 Mayıs verilerine göre koronavirüsten ölenlerin sayısı 78 artarak 3 bin 336'ya yükseldi
- Aksiyon filmlerini aratmayan anlar! Türk botu, Yunan botunu böyle kovaladı
- Prof. Dr. Ahmet Ercan, Girit'te peş peşe meydana gelen depremler sonrasında 5 ilimizi uyardı
- Ankara'da TIR ile EGO otobüsü çarpıştı: 9 kişi yaralandı
- Hazine'nin dört aylık borçlanması 123 milyar TL ile tüm zamanların rekorunu kırdı
- Aslı Enver hastalığıyla ilgili gelen soruya yanıt verdi: Disleksi kusur değil
- İran'da düşen Türk jetinin son kaza raporu ortaya çıktı! Hatalar zinciri peş peş gelmiş
- Dünyada koronadan ölenlerin sayısı 240 bini aştı! İlk 3 sıradaki ülkeler değişti
- ABD'li iş insanı Cannor, borsada kazandığı 1,6 milyon doları çalışanlarına dağıttı
- Meteoroloji 5 il için turuncu uyarı yayınladı: Kuvvetli yağış geliyor
- Kaplumbağaları başlarına vurup, kabuklarını kırarak öldürdüler
- Devlet Bahçeli, erken seçim ve darbe söylentilerine çok sert tepki gösterdi
- Akdeniz'de 6,4 ve 5.2 büyüklüğünde 2 deprem meydana geldi
- IMF koronavirüs nedeniyle Gürcistan'a 200 milyon dolar kredi verecek
- Federasyon, Kieran Trippier'nin kendi transferine bahis oynadığı gerekçesiyle FIFA'ya başvurdu
- Şifalı Taşlar ve Bioenerji Uzmanı Belgin Dal, her derde deva akuamarin taşını anlattı
- Ordu'da 2 gündür kayıp olan adamın cansız bedeni, denizde taş dolu çantaya zincirli halde bulundu
- İkinci el araç alım-satımında yaşanan sorunlar nedeniyle ilan sitelerine de yükümlülükler getirilecek
- Acil hasta için tarlaya inmek isteyen ambulans helikoptere tarla sahipleri izin vermedi
- Akdeniz'de 6,4 büyüklüğünde deprem oldu
- Ardahan'a yağan dolu, kenti bembeyaz yaptı