2 Mayıs 2020 Haberleri
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2 Mayıs 2020 Haberleri

2 Mayıs 2020 Haberleri
03.05.2020 00:18 | Son Güncelleme: 03.05.2020 00:18

2 Mayıs 2020 Manşet Haberleri.

Manşet

Haberler

Erdoğan, sokağa çıkamayan 65 yaş üstü vatandaşlar için talimatı verdi: Pazartesi güzel haberler gelebilir Haber
Erdoğan, sokağa çıkamayan 65 yaş üstü vatandaşlar için talimatı verdi: Pazartesi güzel haberler gelebilir
Süper Piyango'nun 25 Nisan çekilişinde 2 top skandalı Haber
Süper Piyango'nun 25 Nisan çekilişinde 2 top skandalı
Bilim insanları, koronavirüsün bulaşabileceği bir yolu daha ortaya çıkardı Haber
Bilim insanları, koronavirüsün bulaşabileceği bir yolu daha ortaya çıkardı
Toplu namaz pahalıya patladı! 60 kişinin testinin pozitif çıktığı köyde ölü sayısı artıyor Haber
Toplu namaz pahalıya patladı! 60 kişinin testinin pozitif çıktığı köyde ölü sayısı artıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan darbe imalarıyla ilgili dikkat çeken mesaj: Allah'a can, milletimize hizmet borcumuzdan başka kimseye eyvallahımız yoktur Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan darbe imalarıyla ilgili dikkat çeken mesaj: Allah'a can, milletimize hizmet...
İş insanı babasını öldüren 16 yaşındaki kız, cinayeti neden işlediğini anlattı Haber
İş insanı babasını öldüren 16 yaşındaki kız, cinayeti neden işlediğini anlattı
Prof. Dr. Ahmet Ercan, Girit'te peş peşe meydana gelen depremler sonrasında 5 ilimizi uyardı
Prof. Dr. Ahmet Ercan, Girit'te peş peşe meydana gelen depremler sonrasında 5 ilimizi uyardı
Hazine'nin dört aylık borçlanması 123 milyar TL ile tüm zamanların rekorunu kırdı
Hazine'nin dört aylık borçlanması 123 milyar TL ile tüm zamanların rekorunu kırdı
İkinci el araç alım-satımında yaşanan sorunlar nedeniyle ilan sitelerine de yükümlülükler getirilecek
İkinci el araç alım-satımında yaşanan sorunlar nedeniyle ilan sitelerine de yükümlülükler getirilecek
Survivor'dan elendikten sonra adada mahsur kalan yarışmacıların iki hafta içinde ülkeye dönmeleri planlandı
Survivor'dan elendikten sonra adada mahsur kalan yarışmacıların iki hafta içinde ülkeye dönmeleri planlandı
Acil hasta için tarlaya inmek isteyen ambulans helikoptere tarla sahipleri izin vermedi
Acil hasta için tarlaya inmek isteyen ambulans helikoptere tarla sahipleri izin vermedi
Ölüp ölmediği tartışılan Kim Jong-un servis edilen fotoğraflarından birinde dünün tarihi var
Ölüp ölmediği tartışılan Kim Jong-un servis edilen fotoğraflarından birinde dünün tarihi var
Gelecek Partisi Çanakkale Kurucu İl Başkanı kumar baskınında yakalandı
Gelecek Partisi Çanakkale Kurucu İl Başkanı kumar baskınında yakalandı
Mateja Kezman'ın son halini gören gözlerine inanamıyor
Mateja Kezman'ın son halini gören gözlerine inanamıyor
Bahçelievler'de pencereden bakan Suriyeli kız çocuğu başına isabet eden kurşunla öldü
Bahçelievler'de pencereden bakan Suriyeli kız çocuğu başına isabet eden kurşunla öldü
Hatay'da silahlı kavgaya karışanlara sokağa çıkma yasağını ihlalden 47 bin TL ceza kesildi
Hatay'da silahlı kavgaya karışanlara sokağa çıkma yasağını ihlalden 47 bin TL ceza kesildi
Türkiye'deki koronavirüs salgını nedeniyle komşular, balkonlarında mukabeleye eşlik etti
Türkiye'deki koronavirüs salgını nedeniyle komşular, balkonlarında mukabeleye eşlik etti
Güneydoğu'da görülen çekirgeler İzmir'de Akarca Ovası'nı istila etti
Güneydoğu'da görülen çekirgeler İzmir'de Akarca Ovası'nı istila etti
16 yaşındaki çocukların güvercin tartışması kanlı bitti: 1 ölü
16 yaşındaki çocukların güvercin tartışması kanlı bitti: 1 ölü
ABD'de 2 Mayıs verilerine göre koronavirüsten 1811 kişi vefat etti
ABD'de 2 Mayıs verilerine göre koronavirüsten 1811 kişi vefat etti
Emniyet ve MİT'in ortak ikna çalışmasıyla PYD/YPG'li 3 terörist teslim oldu
Emniyet ve MİT'in ortak ikna çalışmasıyla PYD/YPG'li 3 terörist teslim oldu
Ankara'da TIR ile EGO otobüsü çarpıştı: 9 kişi yaralandı
Ankara'da TIR ile EGO otobüsü çarpıştı: 9 kişi yaralandı
Dünyada koronadan ölenlerin sayısı 240 bini aştı! İlk 3 sıradaki ülkeler değişti
Dünyada koronadan ölenlerin sayısı 240 bini aştı! İlk 3 sıradaki ülkeler değişti
Çinli turistlerin artık en çok görmek istedikleri yer: Vuhan
Çinli turistlerin artık en çok görmek istedikleri yer: Vuhan
Salgın hastanesi şantiyesinden 74 bin TL'lik kablo çalmak isteyen hırsızlar, nefes kesen kovalamaca ile yakalandı
Salgın hastanesi şantiyesinden 74 bin TL'lik kablo çalmak isteyen hırsızlar, nefes kesen kovalamaca ile...
ABD'nin terör örgütüne sağlık malzemesi yardımı canlı yayında Kurtulmuş'a soruldu
ABD'nin terör örgütüne sağlık malzemesi yardımı canlı yayında Kurtulmuş'a soruldu
250 kovan arı taşıyan kamyon kaza yaptı, olay yerine kimse yaklaşamadı
250 kovan arı taşıyan kamyon kaza yaptı, olay yerine kimse yaklaşamadı
Bilim Kurulu Üyesi Özlü: Tünelin ucunda ışığı gördük ama ikinci pik olabilir
Bilim Kurulu Üyesi Özlü: Tünelin ucunda ışığı gördük ama ikinci pik olabilir
İnsanlar evlere çekildi, sahiller onlara kaldı! Yunusların dalgalarla dansı böyle görüntülendi
İnsanlar evlere çekildi, sahiller onlara kaldı! Yunusların dalgalarla dansı böyle görüntülendi
Türkiye'nin ABD'ye ikinci tıbbi yardım paketi taşıyan askeri kargo uçağı, Andrews Hava Üssü'ne indi
Türkiye'nin ABD'ye ikinci tıbbi yardım paketi taşıyan askeri kargo uçağı, Andrews Hava Üssü'ne indi
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