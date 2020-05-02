2 Mayıs 2020 Cumartesi 31115 sayılı Resmi Gazete - Resmi Gazete kararları
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2 Mayıs 2020 Cumartesi 31115 sayılı Resmi Gazete - Resmi Gazete kararları

2 Mayıs 2020 Cumartesi 31115 sayılı Resmi Gazete - Resmi Gazete kararları
02.05.2020 08:26 | Son Güncelleme: 02.05.2020 08:26

Resmi Gazete de bugün neler var? Önemli kararların ve ilanların yer aldığı Resmi Gazete 2 Mayıs günü yayımı araştırılıyor. Yasama ve Yargı bölümüne ilişkin kararların yanı sıra, 30 Nisan tarihli Resmi Gazete'de Yürütme ve İdare bölümünde, Cumhurbaşkanı Karaları ve kararnamesi bulunuyor. İşte, 2 Mayıs 2020 ve 31115 sayılı Resmi Gazete...

2 Mayıs tarihli Resmi Gazete de neler var? Toplam 72 sayfadan oluşan 2 Mayıs 2020 Cumartesi günü yayımlanan Resmi Gazete'de, günün ilanlarını ve alınan karaların detaylarını görüntülemek için PDF halini indirme seçeneği de bulunuyor. Yasama Bölümü Kanunları, Yürütme ve idare bölümüne ilişkin gelişmeler, Yargı Bölümü kanunları ve günün ilanları Resmi Gazete'de yer alıyor.

31115 SAYILI RESMİ GAZETE

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

–– Polis Akademisi Başkanlığı Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği

–– Tüketici Hakem Heyetleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Kocaeli Üniversitesi Bilgisayar Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

TEBLİĞLER

–– İhracı Yasak ve Ön İzne Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ (İhracat 96/31)'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat 2020/8)

–– İhracı Kayda Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: İhracat 2006/7)'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat 2020/9)

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

–– Anayasa Mahkemesinin 11/3/2020 Tarihli ve 2015/16368 Başvuru Numaralı Kararı

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

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