2 Mart yasaklar kalkıyor mu? Salı yasaklar kalkıyor mu? Sokağa çıkma yasağı sona erdi mi?

Pandemi kısıtlamaları konusunda açıklamalar sonrası gözler 2 Mart'a çevrildi. Mart'ta yasakların kalkıp kalkmayacağı konusu merak edilirken vatandaşlar 2 Mart yasaklar kalkıyor mu? Yasaklar kalkıyor mu konularını araştırdı.

Eğitimden sağlığa ulaşımdan ekonomiye kadar birçok alanda yapılan koronavirüs kısıtlamalarında gözler kabine toplantısına çevrildi. Peki, 2 Mart yasaklar kalkıyor mu? Yasaklar kalkıyor mu?

2 MART YASAKLAR KALKIYOR MU?

2 Mart Salı günü yasakların kalkıp kalkmadığı merak ediliyor. Konu ile ilgili çeşitli açıklamalar yapılırken buğu yapılacak kabine toplantısı sonrası açıklamalarla merak edilen sorula cevabını bulacak.

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?

Yeni normalleşmenin detaylarının paylaşılacağı Kabine toplantısı 2 Mart Salı günü yapılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın saat 19.30 gibi halka seslenmesi bekleniyor.