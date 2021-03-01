2 Mart Salı tatil mi? Bugün okul var mı?

2 Mart Salı okulların açılacağı ve yüz yüze eğitimin başlayacağı yönünde açıklamalarla gelirken son açıklama ile bu konuda güncelleme yapıldı. Peki, 2 Mart Salı tatil mi? Bugün okul var mı?

Pandemi nedeniyle sosyal hayatın çeşitli alanlarında kısıtlamalar yapılırken eğitim alanında d kısıtlamalara gidilmiş ve eğitim sürecinde değişiklikler yapılmıştı. Son açıklamalarla gözler 2 Mart'a çevrilirken öğrenciler ve eğitim camiası 2 Mart Salı tatil mi ve bugün okul var mı sorularının yanıtlarını merak etti.

SALI GÜNÜ OKUL VAR MI?

Konuyla ilgili Twitter hesabından açıklama yapan bakan Selçuk bir özür mesajı yayınladı. Selçuk paylaşımında "Okulların açılma takviminde yaşanan 1 günlük erteleme için tüm vatandaşlarımızdan özür dilerim. Bazı illerimizde son birkaç günde tespit edilen hızlı vaka artışı yeniden değerlendirme zorunluluğunu doğurmuştur. Sağlık önceliğimiz. Sabrınız ve anlayışınız için teşekkür ederim" ifadelerine yer verdi.

2 Mart'tan sonraki eğitim süreci için 1 Mart akşamı yapılacak kabine toplantısı kararlarının açıklanması beklenmektedir. Güncel gelişmeler için sayfamızı takip edebilirsiniz.

vaka var 200 binde, bunların belirlenmesi ile diyelim ki 'çok yüksek', 'yüksek' riskli iller söz konusu, valiliklerce il hıfzıssıhha kurulu marifetiyle o ilde 2 Mart'ta da açmayabilirler. Çünkü yerinde karar bunu gerektiriyor. Yani 'bizim ilimizde artış çok hızlı, dolayısıyla biz valilik olarak böyle bir tedbiri öngördük' diye böyle tedbir alabilirler." yanıtını verdi.

SINAVLAR İPTAL Mİ?

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, liselerde yüz yüze sınavlara ilişkin bir soruya karşılık, şöyle konuştu:

"2 Mart meselesi gündeme gelince illerdeki sınavlarla ilgili de bir tedbir almak gerekti. Yani diyelim ki 3 Mart'ta ya da 2 Mart'ta, 5 Mart'ta bir vilayet, bir ilimiz o ildeki okulların kapatılması konusunda karar alırsa o zaman sınavlarla ilgili de bir karışıklık olacak. Yani biz '2 Mart akşamı yarın var ya da yok' demiş olacağız, bu da bir kargaşaya yol açacak bunun önüne geçebilmek için de 8 Mart tarihinden başlamak üzere illerin durumuna göre karar verilecek."