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2 Mart Pazartesi DHA Spor Gündemi

ŞEHİTLERİMİZ, YEŞİL ZEMİNDE DE UNUTULMADITaraftarlardan birlik ve beraberlik çağrısıSivasspor'dan anlamlı sevinçKonya'da isimler anons edildiAntalyaspor – Fenerbahçe maçının gelirleri vakfa bağışlandıTerim ve Hamzaoğlu'ndan birlik mesajıIsınmaya özel tişörtlerle çıkıldıEskişehirspor...

02.03.2020 09:21 | Son Güncelleme: 02.03.2020 09:21
2 Mart Pazartesi DHA Spor Gündemi

ŞEHİTLERİMİZ, YEŞİL ZEMİNDE DE UNUTULMADI

Taraftarlardan birlik ve beraberlik çağrısı

Sivasspor'dan anlamlı sevinçKonya'da isimler anons edildiAntalyaspor – maçının gelirleri vakfa bağışlandıTerim ve Hamzaoğlu'ndan birlik mesajıIsınmaya özel tişörtlerle çıkıldıEskişehirspor taraftarından duygulandıran marşÇorum'daki amatör küme maçında üniformayla sahaya çıktılar

SÜPER LİG20.00 Medipol Başakşehir - Gaziantep FK20.00 HES Kablo Kayserispor - Göztepe

BEŞİKTAŞ11.30 Siyah-beyazlılarda MKE Ankaragücü maçının hazırlıkları başlayacak

FENERBAHÇE16: 30 Sarı-lacivertli ekip, Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçı için Trabzon'a gidecek18: 00 Sarı-lacivertlilerin Trabzon'a varışı

GALATASARAY

TFF 1'İNCİ LİG19.00 Ekol Hastanesi Balıkesirspor - Keçiörengücü19.00 Giresunspor - Boluspor

VESTEL VENUS SULTANLAR LİGİ

19.00 Atlasglobal Yeşilyurt - Galatasaray HDI Sigorta


Kaynak: DHA

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