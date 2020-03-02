2 Mart Pazartesi DHA Spor Gündemi
ŞEHİTLERİMİZ, YEŞİL ZEMİNDE DE UNUTULMADITaraftarlardan birlik ve beraberlik çağrısıSivasspor'dan anlamlı sevinçKonya'da isimler anons edildiAntalyaspor – Fenerbahçe maçının gelirleri vakfa bağışlandıTerim ve Hamzaoğlu'ndan birlik mesajıIsınmaya özel tişörtlerle çıkıldıEskişehirspor...
ŞEHİTLERİMİZ, YEŞİL ZEMİNDE DE UNUTULMADI
Taraftarlardan birlik ve beraberlik çağrısıSivasspor'dan anlamlı sevinçKonya'da isimler anons edildiAntalyaspor – Fenerbahçe maçının gelirleri vakfa bağışlandıTerim ve Hamzaoğlu'ndan birlik mesajıIsınmaya özel tişörtlerle çıkıldıEskişehirspor taraftarından duygulandıran marşÇorum'daki amatör küme maçında üniformayla sahaya çıktılar
SÜPER LİG20.00 Medipol Başakşehir - Gaziantep FK20.00 HES Kablo Kayserispor - Göztepe
BEŞİKTAŞ11.30 Siyah-beyazlılarda MKE Ankaragücü maçının hazırlıkları başlayacak
FENERBAHÇE16: 30 Sarı-lacivertli ekip, Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçı için Trabzon'a gidecek18: 00 Sarı-lacivertlilerin Trabzon'a varışı
GALATASARAY
TFF 1'İNCİ LİG19.00 Ekol Hastanesi Balıkesirspor - Keçiörengücü19.00 Giresunspor - Boluspor
VESTEL VENUS SULTANLAR LİGİ
19.00 Atlasglobal Yeşilyurt - Galatasaray HDI Sigorta
Kaynak: DHA