2 Mart Doya Doya Moda'da kim elendi? Doya Doya Moda kim birinci oldu? 2 Mart Doya Doya Moda'ya kim veda etti? 2 Mart Doya Doya Moda Puan Durumu!
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

2 Mart Doya Doya Moda'da kim elendi? Doya Doya Moda kim birinci oldu? 2 Mart Doya Doya Moda'ya kim veda etti? 2 Mart Doya Doya Moda Puan Durumu!

01.03.2021 17:27 | Son Güncelleme: 01.03.2021 17:31
2 Mart Doya Doya Moda'da kim elendi? Doya Doya Moda kim birinci oldu? 2 Mart Doya Doya Moda'ya kim veda etti? 2 Mart Doya Doya Moda Puan Durumu!

TV8'in en çok izlenen moda programı, Doya Doya Moda bu hafta da hız kesmeden devam ediyor! Programda konsept değişikliğine gidildi ve kızlar, erkekler beraber yarışıyor. Ünlü manken Ivana Sert'in jüri olarak katıldığı 2 Mart Doya Doya Moda'da kim birinci oldu? Doya Doya Moda Puan Durumu! 2 Mart Doya Doya Moda kim elendi, kim kazandı?

Birbirinden tarz 6 kadın ve 6 erkeğin yarıştığı TV 8 Doya Doya Moda'da bir hafta daha bitti. Moda meraklısı kadın yarışmacılar diğer 5 takımı geçmek için bir hafta boyunca kıyasıyla mücadele etti! Bugün Doya Doya Moda "kardeş düğünü" hava konseptini en doğru uygulayan ve en yüksek puanı alan isimler merak ediliyor! Peki, 2 Mart Doya Doya Moda'da kim elendi? 2 Mart Doya Doya Moda'ya kim veda etti? Doya Doya Moda kim birinci oldu? Doya Doya Moda kim kazandı? 2 Mart Doya Doya Moda Puan Durumu!

2 MART DOYA DOYA MODA PUAN DURUMU

TV8 ekranlarında yayınlanan Doya Doya Moda yarışmasında günün kazananı Elif oldu. Elif ve Ceren 15 puan aldı. 1000 TL ödülü Elif aldı.

DOYA DOYA MODA'DA KİM ELENDİ?

Doya Doya Moda 26 Şubat 2021 Cuma günü elenen isim olmadı.

DOYA DOYA MODA'DA KİM BİRİNCİ OLDU, KOLYEYİ KİM ALDI?

Doya Doya Moda'da bu hafta haftanın birincisi Birben oldu. 93 puan toplayan Birben tasarım kolyenin sahibi oldu.

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Nikol Paşinyan Süleyman Soylu Mustafa Destici Enis Berberoğlu
Magazin Türkan Şoray Sedat Kapurtu Mustafa Ceceli İbrahim Tatlıses
Spor Fatih Terim Caner Erkin Mustafa Yumlu Osman Özköylü İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Aydın Ak Parti
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: 2 Mart Doya Doya Moda'da kim elendi? Doya Doya Moda kim birinci oldu? 2 Mart Doya Doya Moda'ya kim veda etti? 2 Mart Doya Doya Moda Puan Durumu! - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.3.2021 17:42:40. #1.16#
title