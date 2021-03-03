2 Mart 2021 Haberleri
03.03.2021 01:15 | Son Güncelleme: 03.03.2021 01:19
2 Mart 2021 Manşet Haberleri.
- Adı Fenerbahçe ile anılan Razvan Lucescu, sarı-lacivertli takıma gideceğine ilişkin soruları yanıtsız bıraktı
- Eski HDP'li Altan Tan'dan yeni parti çıkışı: İhtiyaç var
- Kıvanç Tatlıtuğ, mızıka performansıyla büyük beğeni topladı
- Gençlerbirliği'nin genç futbolcusu kaybedilen Gaziantep FK maçından sonra gözyaşlarına boğuldu
- Güney Sudan'da yolcu uçağı düştü: Pilotlar dahil 12 kişi öldü
- Sergen Yalçın, Aboubakar'ın oyundan çıkarken gösterdiği tepkiye ilişkin açıklamada bulundu
- Kavga anında korkuluklar kırılınca 5. kattan yere çakıldılar: 5 ölü, 3 yaralı
- Kanal İstanbul şart mı? Bakan Kurum, merak edilenleri tane tane anlattı
- Besteci Necdet Koyutürk'ün mirasçıları Acun Ilıcalı'yı savcılığa şikayet etti
- Cristiano Ronaldo kullandığı son 65 serbest vuruştan sadece 1'ini gole çevirebildi
- Beyaz Saray'dan Putin'e gözdağı: Biden'ın, Rus lider ile ilişkisinin tonu ve tarzı Trump'tan çok daha farklı olacak
- Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch'ten 7 Türk şirketine müjdeli haber
- TBB Başkanı Feyzioğlu'ndan İnsan Hakları Eylem Planı'yla ilgili çarpıcı sözler: Yıldızlara erişmemizi sağlayacak bir plan
- Şanlıurfaspor'a hoca dayanmıyor! 24 maçta 5 farklı teknik direktör görev aldı
- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile görüştü
- Vatikan'dan tarihte bir ilk! Papa Francis Irak'ı ziyaret edecek
- Yeni Malatyaspor'un tecrübeli futbolcusu Adem Büyük, Beşiktaş maçı sonrası hakem Halis Özkahya'ya tepki gösterdi
- ABD'de tır cipi biçti! Katliam gibi kazada 15 ölü, 12 yaralı var
- Beşiktaş'ın golcüsü Vincent Aboubakar, Yeni Malatyaspor maçında oyundan alınmasına tepki gösterdi
- Türkiye'nin günlerdir konuştuğu fuhuş rezaletinde 3 kişi gözaltına alındı
- BioNTech'in kurucusu Prof. Dr. Uğur Şahin: Virüsün mutasyona uğraması endişelendiriyor
- Galatasaray başkan adayı Burak Elmas, 'Birlikte çok şey başaracağız' sloganıyla ekibini duyurdu
- Alman basını Türk SİHA'larını dilinden düşürmüyor: Kaçmak için 7 saniyeniz var
- Ankara'da 4 farklı mesai saati uygulanmasına geçildi
- ABD'de iki defa yüz nakli yapılan kadın, ilk kez yeni yüzünü gösterdi
- Sergen Yalçın'dan Necip'e talimat: Sen de böyle sert oyna hakem bir şey demiyor
- Son Dakika: Türkiye'de 2 Mart günü koronavirüs nedeniyle 68 kişi vefat etti, 11 bin 837 yeni vaka tespit edildi
- Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve sportif direktör Emre Belözoğlu PFDK'ya sevk edildi
- Uzayda inşa edilecek ilk otel, konuklarını 2027 yılında ağırlayacak
- CHP'den İnsan Hakları Eylem Planı'na ilk yorum: Söyleme değil, eyleme bakacağız
- Ermenistan Cumhurbaşkanı Sarkisyan'dan Paşinyan'a ikinci kez veto
- Mutasyon görülen il sayısı 70'e ulaştı, Bakan Koca yeni tedbirin işaretini verdi
- Beşiktaş'ta mide ağrısı olan Ersin Destanoğlu, Yeni Malatyaspor maçının kadrosundan çıkarıldı
- Afganistan'da 3 medya çalışanı kadın silahlı saldırıda öldürüldü
- Normalleşmeyle ilgili kafasında soru işareti olanlar dikkat! İşte videolu anlatımla yeni süreç
- Gaziantep FK evinde Gençlerbirliği'ni 2-1 mağlup etti
- AK Partili Özkan: HDP hem siyasi hem de hukuken kapanacak
- Beşiktaş liderlik yolunda fire vermedi! Siyah beyazlılar, Yeni Malatyaspor'u 1-0 mağlup etti
- Maske takmadığı için uyarılan Tuğba Ekinci, kendisini sert sözlerle savundu
- Altının kilogramı 408 bin liraya geriledi