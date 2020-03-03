2 Mart 2020 Haberleri
2 Mart 2020 Manşet Haberleri.
03.03.2020 00:18 | Son Güncelleme: 03.03.2020 00:18
- Son Dakika: Milli Savunma Bakanlığı, İdlib'de 1 askerimizin şehit olduğunu açıkladı
- İsviçre'de maçlar, koronavirüs nedeniyle 23 Mart'a kadar ertelendi
- Güngören'deki silahlı kavga anı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi
- Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunan askerlerinin 2 mülteciyi öldürdüğünü açıkladı
- Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, '1 milyar Euro göndereceğiz' diyen AB'ye resti çekti: Bu parayı istemiyoruz
- Son Dakika: İsrail'de Netanyahu'nun partisi seçimi kazandı
- Kayserispor, Göztepe'yi 1-0 yendi
- Kanal D'nin sevilen dizisi Zalim İstanbul, sette yaşanan krizler sebebiyle final yapıyor
- ABD'de koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 6'ya yükseldi
- Survivor 2020'nin kadrosuna 4 yeni isim dahil oldu
- Demba Ba sonradan girdi, maçın yıldızı oldu
- Başakşehir evinde 12 maçtır yenilmiyor
- Son Dakika: Başakşehir, Gaziantep'i 3-1 mağlup etti
- Yunan güvenlik güçlerinin göçmenlerin üzerine ateş açtığı anların yeni görüntüsü ortaya çıktı
- Beşiktaş'ın eski kalecisi Fabri: Beşiktaş'a aşık olduğumu herkes biliyor
- Darüşşafaka Tekfen-Virtus Bologna maçı ertelendi
- 10 ülkedeki koronavirüs vakalarının İran bağlantılı olduğu ortaya çıktı
- Türkiye'nin mülteci kararının ardından panikleyen AB'den skandal sözler: Kimse bize şantaj yapamaz
- Futboldan 4 ay men edilen Daniel Sturridge: Ben bahis yapmadım
- Göçmenlerin geçişine izin vermeyen Yunan askerleri, sınırda bu kez gazetecileri hedef aldı
- ABD'den koronavirüs açıklaması: Askeri laboratuvarlarda aşı geliştirme çalışması yapılıyor
- 16 yaşındaki genç kız silahı başına dayayıp intihar etti
- İdlib'de ılımlı muhalifler, İran destekli teröristlere ait insansız hava aracı düşürdü
- Güney Kore'de koronavirüsün yayılmasıyla ilgili sorumlu tutulan Lee Man-hee diz çökerek halktan özür diledi
- Galatasaray-Beşiktaş derbisi 15 Mart'ta oynanacak
- ABD, Türkiye'ye İdlib'te hava desteği vermeyecek
- 17 gündür aranan 75 yaşındaki kağıt toplayıcısı, derede ölü olarak bulundu
- Eşinin 9 kez göğsünden bıçakladığı kadın hayatını kaybetti
- Cagliari, Adem Ljajic'i transfer etmek istiyor
- Rus savaş gemisinin Boğaz'dan geçişi sırasında ağır silahlı bir askerin nöbet tutuğu görüldü
- AP eski Türkiye Raportörü Kati Piri, mülteci konusunda AB'yi eleştirdi: Türkiye'ye verilen sözler tutulmadı
- Yerli otomobilin adresi resmiyet kazandı
- İngiltere Futbol Federasyonu Daniel Sturridge'e futboldan men cezası verdi
- Son Dakika: Merkel, Türkiye'nin İdlib'de güvenli bölge teklifine destek verdi
- BtcTurk Yeni Malatyaspor, Hikmet Karaman ile anlaştı
- Şehit evine taziye ziyaretinde bulunan Ak Parti Tekirdağ Milletvekili Çiğdem Kocagül dönüşte trafik kazası geçirdi
- AK Parti Sözcüsü Çelik'e açıkça soruldu: O gece bütün açıklamaları neden Hatay Valisi yaptı?
- Ümraniye'de bir atölyede meydana gelen patlamada 1 kişi hayatını kaybetti
- Türkiye'ye gelen ABD temsilcilerinin fotoğrafında dikkat çeken çanta taşıma detayı
- Suriye Milli Ordusu, İdlib'de Esed Rejimi'ne ait bir tankı imha etti