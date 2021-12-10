2 liseli sınıfta darbedildi

ANTALYA'nın Serik ilçesindeki bir lisede üst sınıflar tarafından darbedilen 2 öğrenci yaralandı.

Serik ilçesi Yunus Emre Anadolu Lisesi'nde 10'uncu sınıf öğrencileri K.Ç. (15) ile M.A. (15), teneffüste 12'nci sınıfta okuyan 3 öğrenci tarafından darbedildi. Kavgayı bir öğretmen ayırırken, K.Ç. kolundan, M.A. ise başından yaralandı.

"Bu olaydan bir gün önce okulun bahçesindeyken bir çocuk bize hakaret etti. Kendisine 'niye hakaret ediyorsun' diye sorduk. Sonra uzaklaştı, gitti. Bugün 12'nci sınıflardan 3 öğrenci, sınıfa geldi. 3 çocuk, bizi hiç dinlemeden saldırdı. O sırada öğretmen gelmese bizi dövmeye devam edeceklerdi. Öğretmen ayırmasına rağmen dövmeye devam ettiler. Bize hakaret eden çocuk, olayı diğerlerine yanlış anlattı. 'Beni dövdüler' dedi, bunlar da dinlemeden bizi dövdü. Çocuğu tanımıyoruz. Ona herhangi bir şey yapmadık. Olayın bir sebebi yok. Sadece yalan söylediği için bizi dövdüler. Arkadaşımın kafasında şişlikler var. Ben de kolumu oynatamıyorum."