2. Lig ve 3. Lig'de gruplar belli oldu Türkiye Futbol Federasyonu, 2020-2021 sezonunda TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de yer alacak takımları, bugün yapılan kura çekimiyle belirledi.

Türkiye Futbol Federasyonu, 2020-2021 sezonunda TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de yer alacak takımları, bugün yapılan kura çekimiyle belirledi. 2. Lig Beyaz Grup ve Kırmızı Grup'un yanı sıra 3. Lig'deki 4 grup belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde, TFF 1. Başkan Vekili Servet Yardımcı, TFF Başkan Vekili Yılmaz Büyükaydın, TFF Genel Sekreteri Kadir Kardaş, Genel Sekreter Yardımcısı Özcan Şepik, Profesyonel Kurul Genel Direktörü Tuncay Yanık ve Maç Planlama Müdürü Besim Yalçın tarafından gerçekleştirilen kura çekimine 2. ve 3. Lig Kulüpler Birliği Derneği Başkanı Volkan Can ve Yönetim Kurulu üyeleri katıldı.

2020-2021 sezonunda TFF 2. Lig; Beyaz ve Kırmızı Grup olarak iki gruba ayrılırken, Kırmızı Grup'ta 20, Beyaz Grup'ta 19 takım yer alacak. TFF 3. Lig'de ise müsabakalar 2, 3 ve 4. Grup'ta 17, 1. Grup'ta ise 16 takımla oynanacak.

TFF 1. Lig, 2. Lig ve 3. Lig Kulüplerinden Sorumlu Başkan Vekili Yılmaz Büyükaydın, kura çekimi töreninin açılışında kulüplere yeni sezonda başarı dilerken, "İnşallah bu pandemi sürecini tamamen atlatacağız. Takımlarımız ve taraftarlarımız futbola özlem duyuyor. TFF 2. ve 3. Lig'de maçlara 19 Eylül'de başlayacağız. Temennimiz en güzel şekilde sezonu bitirmek" diye konuştu. Gerçekleşen kura çekimi sonrasında gruplar şu şekilde belirlendi:

2. Lig Beyaz Grup

Afjet Afyonspor

Amed Sportif

Anagold 24 Erzincanspor

Ankara Demirspor

Çorum FK

Ergene Velimeşespor

Gümüşhanespor

Hacettepespor

Hekimoğlu Trabzon

İnegölspor

Kahramanmaraşspor

Kocaelispor

Manisa FK

Niğde Anadolu FK

Sancaktepe FK

Sarıyer

Şanlıurfaspor

Uşakspor

Zonguldak Kömürspor

2. Lig Kırmızı Grup

1922 Konyaspor

Başkent Akademi FK

Bayburt Özel İdare

Bodrumspor

Elazığspor

Etimesgut Bld.

Eyüpspor

Kastamonuspor

Karacabey Bld.

Kardemir Karabük

Kırklarelispor

Kırşehir Bld.

Pazarspor

Pendikspor

Sakaryaspor

Serik Bld.

Sivas Bld.

Tarsus İdman Yurdu

Turgutluspor

Vanspor FK

TFF 3. Lig 1. Grup

1877 Alemdağspor

1928 Bucaspor

Arnavutköy Bld.

Artvin Hopaspor

Belediye Derincespor

Çankaya FK

Diyarbakır FK

Edirnespor

Fatsa Bld.

Kemerspor 2003

Kızılcabölükspor

Malatya Yeşilyurt Bld.

Manisaspor

Nevşehir Bld.

Ofspor

Payasspor

TFF 3. Lig 2. Grup

Ağrı 1970

Belediye Kütahyaspor

Büyükçekmece Tepecikspor

Ceyhanspor

Çengelköy

Darıca GB

Erzinspor

Fethiyespor

Halide Edip Adıvarspor

Kahta 02

Karaman Bld.

Mardin BŞB Başakspor

Nazilli Bld.

Tekirdağspor

Tokatspor

Yomraspor

Yozgatspor 1959

TFF 3. Lig 3. Grup

Altındağspor

Arhavispor

Batman Petrol

Cizrespor

Çarşambaspor

Çatalcaspor

Elazığ Karakoçan

Erbaaspor

Esenler Erokspor

Gölcükspor

Isparta 32 Spor

İçel İdman Yurdu

Karşıyaka

Osmaniyespor

Somaspor

Şile Yıldızspor

Yalovaspor

TFF 3. Lig 4. Grup

1954 Kelkit Bld.

52 Orduspor

68 Aksaray Bld.

Adıyaman 1954

Bayrampaşa

Bergama Bld.

Bursa Yıldırımspor

Düzcespor

Karbel Karaköprü Bld.

Kestelspor

Kırıkkale Büyük Anadolu

Kozanspor

Modafen

Muğlaspor

Siirt İl Özel İdare

Silivrispor

Sultanbeyli Bld. - İSTANBUL

Kaynak: İHA