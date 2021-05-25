2. lig play-off final maçı ne zaman? Kocaelispor Sakaryaspor maçı ne zaman? Kocaelispor Sakaryaspor saat kaçta, hangi kanalda?

2. Lig Play-Off yarı final maçında Sakaryaspor, Kırşehir Belediyespor ile karşı karşıya geldi. Kazanan Sakaryaspor oldu. Bunun üzerine, Kocaelispor Sakaryaspor maçı nerede? Kocaelispor Sakaryaspor maçı ne zaman? Kocaelispor Sakaryaspor saat kaçta, hangi kanalda? 2. lig puan durumu!

2. Lig Play-Off yarı final maçında Sakaryaspor, Kırşehir Belediyespor ile karşı karşıya geldi. Kazanan Sakaryaspor oldu. Bunun üzerine,Kocaelispor Sakaryaspor maçı nerede? Kocaelispor Sakaryaspor maçı ne zaman? Kocaelispor Sakaryaspor saat kaçta, hangi kanalda?

2. LİG PLAY-OFF FİNAL MAÇI NE ZAMAN? KOCAELİSPOR SAKARYASPOR MAÇI NE ZAMAN?

Merakla beklenen Kocaelispor Sakaryaspor maçı 28 Mayıs Cuma günü, saat 20:00'da ekrana gelecek.

KOCAELİSPOR SAKARYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

28 Mayıs Cuma günü saat 20.00'de oynanacak maç ile ilgili detaylar henüz belli olmadı. Detayları haberimizden takip edebilirsiniz.