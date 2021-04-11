2. Lig Kırmızı Grup'ta şampiyon Eyüpspor
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2. Lig Kırmızı Grup'ta şampiyon Eyüpspor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
2. Lig Kırmızı Grup'ta şampiyon Eyüpspor

Misli.com 2. Lig Kırmızı Grup 33. haftasında sahasında Kastamonuspor ile 0-0 berabere kalan Eyüpspor, 5 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti ve TFF 1. Lig'e yükseldi.

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Misli.com 2. Lig Kırmızı Grup 33. haftasında sahasında Kastamonuspor ile 0-0 berabere kalan Eyüpspor, 5 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti ve TFF 1. Lig'e yükseldi.

Misli.com 2. Lig Kırmızı Grup 33. haftasında Eyüpspor evinde Kastamonuspor ile karşı karşıya geldi. Mücadele başladığı gibi 0-0 sona erdi. Bu sonucun ardından puanını 79'a çıkaran Eyüp, ligin bitmesine 5 hafta kala 2. Lig Kırmızı Grup'ta şampiyonluğunu ilan etti ve TFF 1. Lig'in yeni üyesi oldu.

Eyüpspor'un ardından ikinci sırada 62 puanla Kırşehir Belediyespor ve 60 puanlı Sakaryaspor, Kırklarelispor ve Vanspor bulunuyor.

Mücadele öncesinde Kastamonusporlu futbolcular, Eyüpsporlu futbolcuları sahaya çıkarken alkışladı. - İSTANBUL

2. Lig Kırmızı Grup'ta şampiyon Eyüpspor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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