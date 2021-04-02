2. Lig Kırmızı Grup Ekiplerinden Mamak Fk'nın Başına Erhan Kuşkapan Getirildi

2.lig Kırmızı Grup Ekiplerinden Mamak Fk'nın teknik direktörlük görevine Erhan Kuşkapan getirildi. Şuan an düşme potasında olduklarını belirten Erhan Kuşkapan, işlerinin zor olduğunu ancak oyuncu grubuna güvendiğini, artık bu kötü gidişe tepki verip, çıkışa çekeceklerine inandığını, o yüzden bu zor günlerde bu zor görevi üstlendiğini belirtti.

Aynı zamanda Ampute Futbol A Milli Takımı'nın da kaleci antrenörü olarak görev yapan Kuşkapan; Mamak FK'da hem de kaleci olarak maçlarda görev alıyor. Gazi Üniversitesi BESYO mezunu olan Uefa A lisansına sahip olan oyuncu ve antrenör ayrıca Ampute futbolda kalecilik adında bir kitap yazdı.

Erhan Kuşkapan Kimdir?

1988 yılında Ankara'da doğmuş olan Erhan Kuşkapan, Gazi üniversitesinde antrenörlük eğitimi almıştır. Türkiye futbolunda Hamza Hamzaoğlu, Aykut kocaman, Samet Aybaba ve Hikmet Karaman gibi büyük antrenörlerle çalışarak, eğitim alarak, bugünlere gelmiştir.

Kaynak: Bültenler