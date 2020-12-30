2. Lig: Kardemir Karabükspor: 1 Bodrum: 6
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2. Lig: Kardemir Karabükspor: 1 Bodrum: 6

30.12.2020 13:59 | Son Güncelleme: 30.12.2020 14:05
2. Lig: Kardemir Karabükspor: 1 Bodrum: 6

Misli.Com 2. Lig Kırmızı Grupta mücadele eden Kardemir Karabükspor, ligin 18. haftasında sahasında konuk ettiği Bodrumspor'a 6-1 mağlup oldu.

Misli.Com 2. Lig Kırmızı Grupta mücadele eden Kardemir Karabükspor, ligin 18. haftasında sahasında konuk ettiği Bodrumspor'a 6-1 mağlup oldu.

Öte yandan maçın 56. Dakikada yedikleri golden sonar 6-1 mağlup düşen Kardemir Karabükspor'da prtokol tribünün bulunan yönetici Necati Kodoloğlu, futbolculara bağırarak el kol harekatı yaptı. Bu duruma sinirlenen bazı oyuncular oyundan çıkarak yöneticiye tepkilerini gösterdiler. Kulüp yöneticisi Kodoloğlu ise diğer yöneticiler tarafından tirbünden çıkarıldı.

Stat: Dr. Necmettin Şeyoğlu

Hakemler: Aytaç Geçgel xx, Enes Berk Güçlü xx, Batuhan Bıyıklı

Kardemir Karabükspor: Ferhat x, Arda x, Melih x (Dk.79 Ali Kemal x), Tuğrul x, Doğukan xx (Dk. 85 Muhammet x), Furkan xx, Ömer Faruk x, Cihan x (Dk.61 Furkan Erdağı x), Ömer Çelik xx (Dk.61 Emre x), Berk x (Dk. 60 Ahmet x), Uğurcan Yasin x,

Bodrumspor: Egemen xx (Dk.31 Gökdeniz xx), Erkan xxx (Dk. 65 Hüseyin xx), Oğuzhan xxx, Batuhan xxx (Dk. 65 Mert xx), Medeni xxx, Orhan xxx, Ozan xxx (Dk. 81 Ferit xx), Burak xxx (Dk.64 Cenk xx), Cengiz xxx, Celal xxx, Berkay xx

Gol : Ömer Çelik (Dk.38) (Karabükspor) Oğuzhan (Dk.5), Ozan (Dk.23, Dk.45+2, Dk.50, Dk.56), Celal (Dk.52) (Bodrumspor)

Sarı Kartlar : Ömer Çelik, Arda (Karabükspor), Cengiz (Bodrumspor) - KARABÜK

2. Lig: Kardemir Karabükspor: 1 Bodrum: 6
2. Lig: Kardemir Karabükspor: 1 Bodrum: 6
2. Lig: Kardemir Karabükspor: 1 Bodrum: 6
2. Lig: Kardemir Karabükspor: 1 Bodrum: 6
2. Lig: Kardemir Karabükspor: 1 Bodrum: 6
2. Lig: Kardemir Karabükspor: 1 Bodrum: 6
2. Lig: Kardemir Karabükspor: 1 Bodrum: 6
2. Lig: Kardemir Karabükspor: 1 Bodrum: 6

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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