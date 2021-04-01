2. Lig: Karacabey Belediyespor Mamak FK: 4-0

Misli.com 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta mücadele Karacabey Belediyespor, kendi sahasında konuk ettiği Mamak Futbol Kulübü'nü 4-0 mağlup etti.