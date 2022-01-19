2. Lig'den Süper Lig'e transfer oldu

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele veren İnegölspor'un Başkanı Kani Ademoğlu, futbolcuları Selimcan Temel'in transferi için Süper Lig ekiplerinden A. Hatayspor ile anlaştıklarını açıkladı.

Ademoğlu, yaptığı açıklamada, "Hatayspor geçtiğimiz yıldan beri takip ettiği oyuncumuz Selimcan Temel'in transferi için kulübümüzle iletişime geçti. Yaptığımız görüşme neticesinde Selimcan kardeşimizin Hatayspor'a transferi gerçekleşti. Selimcan'ın bir dahaki transferinden kulübümüz yüzde 10 pay alacak. Selimcan Temel'e kulübümüze verdiği hizmetlerden dolayı teşekkür ediyor, Süper Lig'de başarılar diliyoruz. Yolu açık olsun. İnegöl'ü ve İnegölspor'u en iyi şekilde temsil edeceğinden şüphemiz yok" ifadelerini kullandı.

(Salih Bilal Aslan-İHA)

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