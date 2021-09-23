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2. Leyla Atakan Basketbol Turnuvası, Kocaeli'de sürüyor

AA / Şahin Oktay - Haberler | Spor
2. Leyla Atakan Basketbol Turnuvası, Kocaeli'de sürüyor

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi takımlarının mücadele ettiği 2. Leyla Atakan Basketbol Turnuvası, Kocaeli'de devam ediyor.

KOCAELİ (AA) - Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi takımlarının mücadele ettiği 2. Leyla Atakan Basketbol Turnuvası, Kocaeli'de devam ediyor.

Atatürk Spor Salonu'nda düzenlenen ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında salon kapasitesinin yarısı kadar seyirciye açık olarak gerçekleştirilen turnuvanın ikinci gün ilk maçında UMF Yapı İzmit Belediyespor, Beşiktaş'ı 83-72 yendi.

Günün ikinci müsabakasında ise Galatasaray ile Bursa Büyükşehir Belediyespor karşı karşıya geldi.

Müsabaka, Galatasaray'ın 87-71'lik üstünlüğüyle sona erdi.

Turnuvanın son gününde yarın Beşiktaş-Bursa Büyükşehir Belediyespor ve UMF Yapı İzmit Belediyespor-Galatasaray karşılaşmaları oynanacak.

AA / Şahin Oktay - Spor Haberleri
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Haber: 2. Leyla Atakan Basketbol Turnuvası, Kocaeli'de sürüyor - Haberler Spor
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