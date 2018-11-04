2. Latin Amerika Karayip Filmleri Haftası" Başladı

Türkiye'deki Latin Amerika ve Karayip ülkeleri büyükelçiliklerinin Ankara'da düzenlediği "2. Latin Amerika Karayip Filmleri Haftası" etkinliği başladı.

Latin Amerika ve Karayip ülkelerinin Ankara'daki büyükelçiliklerinin, Çankaya Belediyesi Çağdaş Sanatlar Merkezi'nde düzenlediği etkinliğe, Türkiye'nin yeni Brazilya Büyükelçisi Murat Ateş, Brezilya'nın Ankara Büyükelçisi Eduardo Riccardo Gradilone Neto ve Küba'nın Ankara Büyükelçisi Luis Alberto Amoros Nunez'in yanı sıra çok sayıda diplomatik misyon temsilcisi katıldı.

Etkinliğin ilk gününde davetliler, Brezilya yapımı "Çöplük" isimli filmi izledi.

Başkentte 7, 11 ve 21 Kasım tarihlerinde de devam edecek etkinlik kapsamında, Brezilya'nın yanı sıra Kolombiya, Küba, Meksika, Arjantin, Kosta Rika, Peru, Şili ve Venezuella'dan toplam 9 film izleyicilerle buluşacak.