2 kuaförü bıçaklayan zanlı yakalandı
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2 kuaförü bıçaklayan zanlı yakalandı

2 kuaförü bıçaklayan zanlı yakalandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Samsun'da 2 kuaförü bıçakla yaraladığı iddia edilen bir kişi polisin takibi sonucu yakalandı.

Samsun'da 2 kuaförü bıçakla yaraladığı iddia edilen bir kişi polisin takibi sonucu yakalandı.

Olay, İlkadım ilçesi Çiftlik Mahallesi Hakkıbey Caddesi'nde önceki akşam meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, erkek kuaförü A.G. ile yanında çalışan Z.E.(20) bıçaklı saldırıya uğradı. Kolundan bıçaklanan A.G., 112 ekipleri tarafından ambulansla Gazi Devlet Hastanesine, belinden bıçaklanarak ağır yaralanan Z.E. ise ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Bıçaklı saldırgan kaçtı.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri her iki kuaförü bıçakladığı iddia edilen E.Y.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Polisteki sorguları tamamlanan E.Y. bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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