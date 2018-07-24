Denizli Gazeteciler Cemiyetinin (DGC) Denizli Büyükşehir Belediyesi ile birlikte düzenlediği 2. Kristal Horoz Basın Ödülleri Yarışması'nda dereceye giren gazetecilere ödülleri verildi.

Anemon Otel'de gerçekleştirilen ödül törenine, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Vali Yardımcısı Celalettin Cantürk, İl Emniyet Müdürü Mevlüt Demir, diğer protokol üyeleri ve gazeteciler katıldı.

Zolan, burada yaptığı konuşmada, basının demokrasi için önemine işaret etti. Basınla iç içe olmalarının nedeninin haberlerinin çıkması ya da başka beklentiler olmadığını söyleyen Zolan, "Demokrasi olsun istiyorsak, herkes her şeyden haberdar olsun istiyorsak, basına önem vermeli, onların yanında olmalıyız." dedi.

Gazeteciliğin 7 gün 24 saat haber peşinde olmayı gerektirdiğini belirten Zolan, "15 Temmuz gecesinde gazeteci kardeşlerimiz, o tankların karşısında, o çatışmaların içinde haber yapmaya çalıştı. Birçok kimse evlerinde iken o gece gazeteci kardeşlerimiz meydanlara ilk çıkanlar oldu haber uğruna, vatandaşlarımıza bilgi aktarma uğruna. Vatandaşlara bilgiyi doğru şekilde aktarma adına gazetecilik mükemmel bir meslek." diye konuştu.

Ege Gazeteciler Federasyonu Başkanı Mehmet Abdioğulları da Denizli Gazeteciler Cemiyetinin en güçlü cemiyetler arasında yer aldığını dile getirerek, "Cemiyetin TOKİ aracılığıyla basın çalışanları için yaptırdığı konutlar örnek teşkil etmiştir. Şimdi 81 ilde Denizli'de yapılan proje kopyalanarak diğerlerine örnek olmuştur." değerlendirmesinde bulundu.

Denizli Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Osman Nuri Boyacı, oldukça hareketli, haberciliğin yoğun yaşandığı bir kent olan Denizli'de basın sektöründe 500'ün üzerinde kişinin istihdam edildiğini söyledi.

Boyacı, Denizli Büyükşehir Belediyesi ile düzenledikleri yarışmada 67 eserin değerlendirmeye alındığını belirterek, 10 dalda ödüle layık görülen gazetecileri tebrik etti.

Konuşmaların ardından ödüle layık görülen 29 gazeteciye ödülleri verildi.

Törende jüri üyelerine de plaket takdim edildi.

Anadolu Ajansı Yurt Haberleri Editörü Zekeriya Kaya'nın plaketini AA İzmir Bölge Müdürü Ahmet Caner Baysal, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Zolan'ın elinden aldı.

"TV Haberi" dalında "Dar sokakların çöpçüsü Nazlı ile Beyaz'ın dostluğu" başlıklı haberiyle birincilik, "Haber" dalında da "Denizli'nin 80'lik hanım ağası yatırıma doymuyor" haberiyle üçüncülük elde eden AA muhabiri Sebahatdin Zeyrek'e ödülü verildi.

AA'ya çalışan serbest haberci Mehmet Ali İlnem de "TV Görüntü" dalında "Tezgahta 7 arkadaş" görüntüsüyle birincilik, "Spor" dalında "Döküm ustasıydı antrenör oldu" haberiyle ikincilik ödülünü aldı.