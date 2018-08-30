2. Konut Kampanyasına Dair Merak Edilenler
Konutta indirim kampanyasına dair merak edilen tüm soruların cevaplarını sizler için haberimizde derledik.
2. Gayrimenkul Konut Kampanyası Hangi Tarihler Arasında Gerçekleşecek?
28 Ağustos 2018 Tarihinde kamuoyuna tanıtılan kampanya 31 Ekim 2018 tarihinde sona erecek.
2. Gayrimenkul Konut Kampanyasında faiz oranları nelerdir?
Konut kampanyası dahilinde 120 aya kadar yüzde 0.98 faiz oranı uygulanıyor.
Kampanyada İndirim Var mı ?
Konut fiyatı üzerinden %10 indirim fırsatı sunuluyor
Kampanyada %'de Kaç Peşinat İsteniyor?
Kampanyada %10 peşinat isteniyor.
Borcunu Erken Ödemek İsteyenler Alıcılara İndirim Uygulanacak mı?
Borcunu erken kapatan konut alıcılarına %35 oranlarında indirim uygulanacak.
Altın ve Döviz Bozduran Vatandaşlar Zarara Uğrayacak mı?
Altın veya Dövizini bozdurup konut almak isteyen vatandaşlar için kur garantisi veriliyor.
Kampanya Hangi Projelerde geçerli ?
Kampanya tüm Türkiye'de kampanyaya katılan inşaat firmalarının toplamda 400 adet konut projesinde geçerlidir.
Kampanyada Toplam Kaç Adet Konut Yer Alıyor?
2. Konut kampanyası toplamda 100 bin konuta uygulanıyor.
Kampanyaya Katılan Firmalar ?
Konut indirimi yapan firmalar listesi;
1. Adım İstanbul
2. Avangart İstanbul
3. Avrupa Konutları Başakşehir
4. Avrupark Bahçekent
5. Avrupark Hayat
6. Başkent Emlak Konutları
7. Büyükyalı İstanbul
8. Cer İstanbul
9. Ebruli Ispartakule
10. Esenler Emlak Konutları
11. Evora İstanbul
12. Evvel İstanbul
13. Gebze Emlak Konutları
14. Karat 34
15. Koordinat Çayyolu
16. Körfezkent Çarşı
17. Köy Zekeriyaköy
18. Kuzeyyakası
19. Merkez Ankara
20. Nevşehir Emlak Konutları
21. Nidapark İstinye
22. Nidapark Kayaşehir
23. Nidapark Küçükyalı
24. Niğde Emlak Konutları
25. Ofis Karat Bakırköy
26. Semt Bahçekent
27. Sofa Loca
28. Temaşehir Konya
29. Tual Adalar
30. Tual Bahçekent
31. Validebağ Konakları
32. Yeniköy Konakları
33. İdealist Cadde
34. Evora Denizli