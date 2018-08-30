2. Konut Kampanyasına Dair Merak Edilenler

Konutta indirim kampanyasına dair merak edilen tüm soruların cevaplarını sizler için haberimizde derledik.

2. Konut Kampanyasına Dair Merak Edilenler

2. Gayrimenkul Konut Kampanyası Hangi Tarihler Arasında Gerçekleşecek? 

28 Ağustos 2018 Tarihinde kamuoyuna tanıtılan kampanya 31 Ekim 2018 tarihinde sona erecek. 

2. Gayrimenkul Konut Kampanyasında faiz oranları nelerdir?

Konut kampanyası dahilinde 120 aya kadar yüzde 0.98 faiz oranı uygulanıyor. 

Kampanyada İndirim Var mı ?

Konut fiyatı üzerinden %10 indirim fırsatı sunuluyor

Kampanyada %'de Kaç Peşinat İsteniyor?

Kampanyada %10 peşinat isteniyor. 

Borcunu Erken Ödemek İsteyenler Alıcılara İndirim Uygulanacak mı?

Borcunu erken kapatan konut alıcılarına %35 oranlarında indirim uygulanacak.

Altın ve Döviz Bozduran Vatandaşlar Zarara Uğrayacak mı?

Altın veya Dövizini bozdurup konut almak isteyen vatandaşlar için kur garantisi veriliyor. 

Kampanya Hangi Projelerde geçerli ?

Kampanya tüm Türkiye'de  kampanyaya katılan inşaat firmalarının toplamda 400 adet konut projesinde geçerlidir. 

Kampanyada Toplam Kaç Adet Konut Yer Alıyor?

2. Konut kampanyası toplamda 100 bin konuta uygulanıyor. 

Kampanyaya Katılan Firmalar ? 

Konut indirimi yapan firmalar listesi;

1. Adım İstanbul

2. Avangart İstanbul

3. Avrupa Konutları Başakşehir

4. Avrupark Bahçekent

5. Avrupark Hayat

6. Başkent Emlak Konutları

7. Büyükyalı İstanbul

8. Cer İstanbul

9. Ebruli Ispartakule

10. Esenler Emlak Konutları

11. Evora İstanbul

12. Evvel İstanbul

13. Gebze Emlak Konutları

14. Karat 34 

15. Koordinat Çayyolu 

16. Körfezkent Çarşı 

17. Köy Zekeriyaköy 

18. Kuzeyyakası 

19. Merkez Ankara 

20. Nevşehir Emlak Konutları  

21. Nidapark İstinye 

22. Nidapark Kayaşehir 

23. Nidapark Küçükyalı 

24. Niğde Emlak Konutları 

25. Ofis Karat Bakırköy

26. Semt Bahçekent

27. Sofa Loca

28. Temaşehir Konya

29. Tual Adalar

30. Tual Bahçekent

31. Validebağ Konakları

32. Yeniköy Konakları

33. İdealist Cadde

34. Evora Denizli

Kaynak: Projemlak

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