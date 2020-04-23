2 kız kardeş harçlıklarını Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı
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2 kız kardeş harçlıklarını Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı

2 kız kardeş harçlıklarını Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı 23 Nisan'da harçlığını bağışlayan 7 yaşındaki Saliha Dursun: "Benim de bir faydam olsun istedim" Bolu'da 3 ve 7 yaşlarındaki iki kız kardeş, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda biriktirdikleri harçlıklarını...

23.04.2020 17:32 | Son Güncelleme: 23.04.2020 17:32
2 kız kardeş harçlıklarını Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı

2 kız kardeş harçlıklarını Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı

23 Nisan'da harçlığını bağışlayan 7 yaşındaki Saliha Dursun:

"Benim de bir faydam olsun istedim"

BOLU - Bolu'da 3 ve 7 yaşlarındaki iki kız kardeş, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda biriktirdikleri harçlıklarını Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladılar.

Bolu'da 50. Yıl İzzet Baysal İlköğretim Okulu 1'nci sınıf öğrencisi olan Saliha Dursun (7), babasının cep telefonundan 155 Polis ihbar hattını arayarak Milli Dayanışma Kampanyası'na destek olmak istediğini söyledi. Küçük kızın talebi üzerine Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü yetkilileri Saliha'nın babası İbrahim Dursun'u arayarak ziyaret etmek istediklerini söyledi. Eve gelen Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü yetkilileri, Saliha ve kardeşi Rabia Dursun'un harçlıklarından biriktirdikleri ve ailesinden aldıkları destekle topladıkları 100 lirayı teslim alarak kampanyaya yatırdı.

Balkonda otururken kızları harçlıklarını bağışladı

Kızının kampanyaya verdiği destekle ilgili konuşan baba İbrahim Dursun, "Ben bir kaç gün önce balkonda oturuyordum. Saliha telefonumu istedi. 2 dakika sonra 'Ben polisi aradım harçlıklarımı vermek istiyorum' dedi. Daha sonra yetkililer arayarak Saliha'nın aradığını söylediler. Harçlıklarını kampanyaya bağışladı" dedi.

23 Nisan'da harçlıklarını dayanışma kampanyasına bağışladılar

Bugün bayram olduğu için çok mutlu olduğunu söyleyen Saliha Dursun, "Benim de kampanyaya bir faydam olmasını istedim. Ben 19 lira biriktirmiştim. Kardeşim de 10 lira biriktirmişti. Annem ve babam da biraz verince 100 lira oldu. Bugün 23 Nisan olduğu için çok mutluyum. Bugün bizim bayramımız olduğu için çok mutluyum. Pencerelerimizi süsledik. Herkesin bayramı kutlu olsun" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

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