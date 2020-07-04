2 kişiyi uykularında kafasından vuran cinayet zanlısı Bodrum'u kırmızı alarma geçirdi Bodrum'da 2 kişiyi uykusunda kafasından vurarak infaz eden cinayet zanlısı havadan, karadan ve denizden aranıyor.

Bodrum'da 2 kişiyi uykusunda kafasından vurarak infaz eden cinayet zanlısı havadan, karadan ve denizden aranıyor. İlçeyi kırmızı alarma geçiren cinayet zanlısı nedeniyle Bodrum'un tüm giriş çıkışları tutuldu. Ekipler havadan "Uçan göz" ile termal kamera ve vücut ısısına duyarlı cihazlarla Bodrum'un ormanlık alanlarını taradı.

Dün sabah saatlerinde Gölköy Mahallesi'nde balık çiftliği lojmanından kalan ve balık çiftliğinde çalışan 39 yaşındaki Hasan Yanik ve 26 yaşındaki Hamdi Ekim Serdaroğlu uykularından kafalarına birer el ateş ederek öldürülmüştü. Olayın ardından Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Jandarma ekipleri arazide iz takip köpekleriyle arama çalışmaları başlatmıştı.

Ege kırmızı alarmda

Olayın ardından kaçan cinayet zanlısı için Bodrum'un tüm giriş çıkışları tutulurken Ege bölgesindeki tüm il ve ilçelere zanlının bilgileri verilerek tüm bölgede trafik uygulaması başlatıldı. Özellikle Bodrum'dan çıkan tüm araçlar teker teker kontrol edildi. İzmir, Aydın, Uşak, Denizli, Muğla'da da trafik aramaları gün boyu sürdü. Zanlıdan hiçbir ize rastlayamayan ekipler, Ege bölgesindeki tüm il ve ilçelerdeki mobese kameralarını incelemeye aldı.

100 metre aralıklara kontrol

Gün boyu süren trafik ve asayiş uygulamaları devam ederken Göltürbükü mahallesine giden tüm yollar jandarma ekiplerince kesildi. Tüm araçlar teker teker incelenirken, kapalı kasa kamyonetlerin içerisine, vip araçların yolcu kısımlarına kadar bakıldı. Cennet koyuna giden 4 orman yolu ekiplerce tutuldu. Yalıkavak, Gündoğan, Göltürbükü ve Torba yol güzergahına 100 metre ara ile jandarma ekipleri koyularak bölgede adeta kuş uçurtulmadı.

Uçan göz gece boyu arama yaptı

Karadan Jandarma ve polis ekipleri cinayet zanlısını ararken gece karanlığından ise "Uçan göz" adı verilen helikopter Göltürkbükü'nde bulunan ormanları taradı. Özellikle cennet koyu civarından uçan Trafik Daire Başkanlığı tarafından Muğla Emniyet Müdürlüğü emrine yaz aylarında terör, trafik, kaçakçılık gibi olayların önlenmesi amacıyla gönderilen 'Uçan Göz' helikopteri yaklaşık 3 saat uçarak katil zanlısını aradı. Gece uçuşuna müsait olan ve üzerinde bulunan termal kamera ve vücut ısısına duyarlı cihazlarla donatılan helikopter katil zanlısını yakalanması için cinayetin işlendiği bölgedeki ormanlık alanda şüpheliyi yakalanması için gece uçuşu yaptı. Helikopterin katil zanlısı yakalanana kadar bölgede görevi sürdüreceği öğrenildi.

Sahil Güvenlik denizdeki tekneleri kontrol etti

Havadan "Uçan göz" karadan Jandarma ve polis ekipleri cinayet zanlısını gece boyunca ararken Sahil Güvenlik botları ise denize seyreden, duran şüpheli tekneleri teker teker kontrol etti. Yapılan tüm çalışmalara rağmen cinayet zanlısı sırra kadem bastı. - MUĞLA

Kaynak: İHA