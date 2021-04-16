2 kişiyi pompalı tüfekle yaralayan sanığa 19 yıl hapis cezası
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2 kişiyi pompalı tüfekle yaralayan sanığa 19 yıl hapis cezası

2 kişiyi pompalı tüfekle yaralayan sanığa 19 yıl hapis cezası
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kayseri'de iki aile arasında çıkan kavgada 2 kişiyi pompalı tüfekle yaralayan sanığa 19 yıl hapis cezası verildi.

Kayseri'de iki aile arasında çıkan kavgada 2 kişiyi pompalı tüfekle yaralayan sanığa 19 yıl hapis cezası verildi.

Kayseri 3. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Y.K. Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katılırken, müşteki ve sanık avukatı duruşmada hazır bulundu. Sanıktan şikayetçi olduğunu vurgulayan müşteki E.P., "Y.K. silahı bize doğrulttuğunda biz eve doğru kaçtık. Çok korktuk. Şikayetçiyiz" dedi. Sanık Y.K. ise kendini, "Ben bu olayda suçsuzum. Ben sizin yüce adaletinize sığınıyorum. Ben kimseyi öldürmek istemedim. Ben vereceğiniz karara saygı duyuyorum. Beraatımı ve tahliyemi istiyorum" diye savundu.

Mahkeme heyeti; sanık Y.K.'ya 'kasten öldürmeye teşebbüs suçundan' 19 yıl hapis cezası verdi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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