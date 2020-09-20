2 kişiyi öldürüp yeni cinayet planlarken yakalanan şüpheliler adliyeye sevk edildi (2)
TUTUKLANDILARZonguldak'ın Alaplı ilçesinde, Yavuz Beşikci ile Emine Aslan'ın öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 4 şüpheli, çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklandı.
20.09.2020 00:14 | Son Güncelleme: 20.09.2020 00:18
TUTUKLANDILAR
Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde, Yavuz Beşikci ile Emine Aslan'ın öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 4 şüpheli, çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklandı.
Kaynak: DHA