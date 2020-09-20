2 kişiyi öldürüp yeni cinayet planlarken yakalanan şüpheliler adliyeye sevk edildi (2)
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

2 kişiyi öldürüp yeni cinayet planlarken yakalanan şüpheliler adliyeye sevk edildi (2)

TUTUKLANDILARZonguldak'ın Alaplı ilçesinde, Yavuz Beşikci ile Emine Aslan'ın öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 4 şüpheli, çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklandı.

2 kişiyi öldürüp yeni cinayet planlarken yakalanan şüpheliler adliyeye sevk edildi (2)
20.09.2020 00:14 | Son Güncelleme: 20.09.2020 00:18

TUTUKLANDILAR

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde, Yavuz Beşikci ile Emine Aslan'ın öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 4 şüpheli, çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklandı. 


Kaynak: DHA

DHA Editörü - Gürkay GÜNDOĞAN
Gürkay GÜNDOĞAN
DHA Editörü
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Donald Trump Fahrettin Koca Erol Mütercimler Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Seda Sayan Acun Ilıcalı Aytaç Ağırlar Fahriye Evcen
Spor Sörloth Tisserand Adem Büyük Malcolm Thomas Marcel Tisserand
Daha Fazla Adana Bursa İzmit Rusya
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: 2 kişiyi öldürüp yeni cinayet planlarken yakalanan şüpheliler adliyeye sevk edildi (2) - Zonguldak
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 20.9.2020 00:18:30. #1.14#
title