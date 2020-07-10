2 kişiyi öldürüp kaçarken JASAT timlerine yakaladı Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde aralarında husumet bulunan 2 akrabasını av tüfeği ile öldürüp kaçan şahsı JASAT timleri yakaladı.

Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde aralarında husumet bulunan 2 akrabasını av tüfeği ile öldürüp kaçan şahsı JASAT timleri yakaladı.

Olay, Bigadiç ilçesi Yeşildere Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir şahsın 2 akrabasını ateşli silah ile öldürdükten sonra kullanmış olduğu araç ile olay yerini terk ederek Balıkesir merkeze doğru kaçtığı bilgisi alındı. İhbar üzerine jandarma ekipleri olayın fail ya da faillerinin bulunması amacıyla Altıeylül ve Bigadiç İlçe Jandarma Komutanlığı Asayiş Timleri ile JASAT timlerinden oluşan özel bir ekip kurdu. Yapılan araştırmalar neticesinde aralarında bulunan husumet nedeniyle T.Y. isimli şahsın U.Y ve U.Y. isimli mağdur iki şahsı av tüfeği ile vurarak öldürdüğü tespit edildi. T.Y. isimli şüpheli şahıs suç aleti olan ruhsatsız av tüfeği ile birlikte Balıkesir girişi İzmir yolu üzerinde yakalanarak gözaltına alındı. - BALIKESİR

Kaynak: İHA