2 Kişiyi öldürerek kayıplara karışan katil zanlısı börek yerken böyle yakalandı
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2 Kişiyi öldürerek kayıplara karışan katil zanlısı börek yerken böyle yakalandı

2 Kişiyi öldürerek kayıplara karışan katil zanlısı börek yerken böyle yakalandı Bodrum'da 2 kişiyi öldüren katil zanlısının yakalanma anları güvenlik kameralarına yansıdı Muğla'nın Bodrum ilçesinde, balık çiftliğinde çalışan Hasan Yanik ile Hamdi Ekim Serdaroğlu'nu (26), kafalarından...

06.07.2020 19:21 | Son Güncelleme: 06.07.2020 19:27

2 Kişiyi öldürerek kayıplara karışan katil zanlısı börek yerken böyle yakalandı

Bodrum'da 2 kişiyi öldüren katil zanlısının yakalanma anları güvenlik kameralarına yansıdı

MUĞLA - Muğla'nın Bodrum ilçesinde, balık çiftliğinde çalışan Hasan Yanik ile Hamdi Ekim Serdaroğlu'nu (26), kafalarından vurarak öldüren katil zanlısı M.V.A. polis ekipleri tarafından börek yerken yakalandı. Zanlının yakalanma anları ise çevrede bulunan güvenlik kamerasınca saniye saniye kaydedildi.

Göltürkbükü Mahallesi'ndeki bir su ürünleri işletmesinde geçtiğimiz Cuma günü sabaha karşı 26 yaşındaki Hamdi Ekim Serdaroğlu ile 39 yaşındaki Hasan Yanık'ı pompalı tüfekle öldürerek kayıplara karışan M.V.A. isimli katil zanlısı Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yokuşbaşı mahallesinde kıskıvrak yakalandı. Emniyet müdürlüğü karşısında börek yerken yakayı ele veren zanlının tanınmamak için bıyıklarını kestiği ve yanında olayda kullandığı düşünülen silahla yakalandığı öğrenildi.

Yakalanma anı güvenlik kamerasında

Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğüne gelen ihbar üzerine harekete geçen ekipleri cinayet zanlısı M.V.A'yı sabah saatlerinde Yokuşbaşı mahallesinde yakaladı. 2 kişiyi kasten öldürme suçundan gözaltına alınan zanlının yakalanma anları ise çevrede bulunan güvenlik kamerasınca saniye saniye görüntülendi. Gözaltına alınan cinayet zanlısının sorgusunun devam ettiği öğrenildi.

Didik didik aranmıştı

M.V. A'. nın bulunması için Jandarma ekipleri Bodrum bölgesinde operasyon düzenlemiş ve zanlıyı havadan ve karadan yapılan incelemelerle didik didik aramıştı.

Hayatını kaybeden Su ürünleri mühendisi Hamdi Ekim Serdaroğlu Bitez Mahallesi'nde düzenlenen tören ile son yolculuğuna uğurlandı. Hasan Yanık ise İzmir'in Tire ilçesinde toprağa verildi.

2 Kişiyi öldürerek kayıplara karışan katil zanlısı börek yerken böyle yakalandı

Kaynak: İHA

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