2 kişiyi bıçaklayıp, taksiciyi gasp eden şüpheli yakalandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

2 kişiyi bıçaklayıp, taksiciyi gasp eden şüpheli yakalandı

2 kişiyi bıçaklayıp, taksiciyi gasp eden şüpheli yakalandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde tartıştığı kişiyi bıçaklayan, kaçarken bindiği taksinin de şoförünü hem bıçaklayıp hem de gasp eden şüpheli yakalandı.

İSTANBUL (İHA) - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde tartıştığı kişiyi bıçaklayan, kaçarken bindiği taksinin de şoförünü hem bıçaklayıp hem de gasp eden şüpheli yakalandı.

Olay, Kocaeli'nin İzmit ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.D. (41) isimli şüpheli Eski İstanbul Caddesi üzerinde tartıştığı S.T.'yi (31) bıçakladı. Daha sonra olay yerinden kaçan şüpheli, Santral Kavşağı'nda ticari taksiye bindi. Ticari taksi ile bir süre İstanbul istikametinde giden S.D., sonrasında R.Ş. (68) isimli taksi şoförünü de bıçakladı, 350 lirasını da gasp etti. İlk olayın ardından şüpheliyi takibe alan İzmit İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, S.D.'yi taksiden indikten sonra yakaladı. Gözaltına alınan şüphelinin polis merkezindeki işlemleri sürüyor.

Öte yandan, bıçaklanan kişilerin hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. - KOCAELİ

Otobanda feci kaza: 2 ölü, 5 yaralı

Otobanda feci kaza: 2 ölü, 5 yaralı

 Otobanda 3 araç birbirine girdi: 2 ölü, 5 yaralı

Otobanda 3 araç birbirine girdi: 2 ölü, 5 yaralı

 Yürek yakan manzara! Sokak köpeğinin gözlerini dağlayıp işkence ettiler

Yürek yakan manzara! Sokak köpeğinin gözlerini dağlayıp işkence ettiler

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title