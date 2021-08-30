2 kişiyi ağır yaraladığı iddia edilen 3 şüpheli adliyeye sevk edildi

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2 kişiyi ağır yaraladığı iddia edilen 3 şüpheli adliyeye sevk edildi Eskişehir'de meydana gelen ve 2 kişinin ağır yaralandığı silahlı kavgada, şüpheli olarak yakalanan 3 kişi adliyeye sevk edildi.

2 kişiyi ağır yaraladığı iddia edilen 3 şüpheli adliyeye sevk edildi

ESKİŞEHİR - Eskişehir'de meydana gelen ve 2 kişinin ağır yaralandığı silahlı kavgada, şüpheli olarak yakalanan 3 kişi adliyeye sevk edildi.

Odunpazarı'na bağlı Paşa mahallesi Kurşunlu Cami sokakta meydana gelen olayda, henüz belirlenemeyen bir sebeple tartışan 5 kişilik grup kısa süre sonra kavga etmeye başladı. Silahların çekildiği kavga sonucu sağ göğsünden vurulan Ozan D. Şehir Hastanesi'ne götürülürken, başından yaralanan Onur Y. ise Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin devam ettiği bildiridli.

Olay yerinden kaçan şüpheliler, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Gasp ve Cinayet Büro Amirliği ekiplerince kısa sürede yakalandı. Üzerlerinde taşıdıkları 3 adet tabancayla birlikte yakalanan şüpheliler Fazlı B. (35), Cengiz A. ve Uğur A. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ali Furkan Çetiner