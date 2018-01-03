2 Kişinin Yaralandığı Olayla İlgili 4 Kişiye Adli Kontrol

Samsun'da bir kişinin silahla, bir kişinin de bıçakla yaralandığı kavgayla ilgili gözaltına alınan 4 kişi çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Kadıköy Mahallesi'nde dün akşam meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, akraba olan iki grup arasında eski husumeti dayalı olarak kavga çıktı. Kavgada T.B. (24) bıçakla yaralandı. Kavganın devamında ise silahlı saldırıya uğrayan T.B.(24) tabancayla sağ karın boşluğu ile sağ kasığından yaralandı. Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı. Kavga sırasında tüfekle ve tabancayla da ateş açıldı.



Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri C.B.(20), T.B.(32), Ş.B.(26) ve 17 yaşındaki O.B.'yi gözaltına aldı. Polisteki işlemleri tamamlanan 4 kişi bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren C.B., T.B., S.B. ve O.B. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - SAMSUN