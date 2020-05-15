2 kişinin yaralandığı kaza kameraya böyle yansıdı 2 kişinin yaralandığı kaza kameraya böyle yansıdı Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kaza anı güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.

2 kişinin yaralandığı kaza kameraya böyle yansıdı

ZONGULDAK - Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kaza anı güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.

Dün akşam saatlerinde Köseler Mahallesi 2. Sanayi Caddesi üzerinde meydana gelen kazanın güvenlik kamerasında ki görüntüleri ortaya çıktı. Edinilen bilgiye göre Furkan B. idaresindeki 67 SK 031 plakalı otomobil karşı yönden gelen Tayfun G. idaresindeki 67 LP 556 Plakalı otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Kazada sürücülerden Furkan B. ile aynı otomobilde yolcu olarak bulunan R. S. yaralanmıştı. Yaralılar olay yerine çağırılan 112 sağlık görevlileri tarafından ilk müdahaleleri olay yerinde yapıldıktan sonra ambulanslarla Kdz. Ereğli Devlet Hastanesi ile ilçedeki özel bir hastaneye kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesi bulunmazken tedavilerinin ardından taburcu edildikleri öğrenildi.

Kaza anı kameralara yansıdı

Yaşanan kaza anı saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde iki otomobilin kafa kafaya çarpıştıktan sonra sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobilin duvara çarparak durabildiği görüşüyor.

Kaynak: İHA