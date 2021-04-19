TABANCAYLA RASTGELE ATEŞ EDİP, 2 KİŞİYİ YARALAYAN ŞÜPHELİ ADLİYEDE
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TABANCAYLA RASTGELE ATEŞ EDİP, 2 KİŞİYİ YARALAYAN ŞÜPHELİ ADLİYEDE

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde husumetli olduğu kişilerle karşılaşınca tabancayla rastgele ateş ederek, caddede olayla ilgisi bulunmayan 2 kişiyi yaralayan Muhammet Ali Ç. (17) emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde husumetli olduğu kişilerle karşılaşınca tabancayla rastgele ateş ederek, caddede olayla ilgisi bulunmayan 2 kişiyi yaralayan Muhammet Ali Ç. (17) emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

TABANCAYLA RASTGELE ATEŞ EDİP, 2 KİŞİYİ YARALAYAN ŞÜPHELİ ADLİYEDE
TABANCAYLA RASTGELE ATEŞ EDİP, 2 KİŞİYİ YARALAYAN ŞÜPHELİ ADLİYEDE
TABANCAYLA RASTGELE ATEŞ EDİP, 2 KİŞİYİ YARALAYAN ŞÜPHELİ ADLİYEDE
TABANCAYLA RASTGELE ATEŞ EDİP, 2 KİŞİYİ YARALAYAN ŞÜPHELİ ADLİYEDE

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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