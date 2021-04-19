TABANCAYLA RASTGELE ATEŞ EDİP, 2 KİŞİYİ YARALAYAN ŞÜPHELİ ADLİYEDE
Kocaeli'nin Körfez ilçesinde husumetli olduğu kişilerle karşılaşınca tabancayla rastgele ateş ederek, caddede olayla ilgisi bulunmayan 2 kişiyi yaralayan Muhammet Ali Ç. (17) emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.
Kocaeli'nin Körfez ilçesinde husumetli olduğu kişilerle karşılaşınca tabancayla rastgele ateş ederek, caddede olayla ilgisi bulunmayan 2 kişiyi yaralayan Muhammet Ali Ç. (17) emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı