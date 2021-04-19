Son dakika haberi | KOCAELİ 2 KİŞİNİN VURULMA ANI
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Son dakika haberi | KOCAELİ 2 KİŞİNİN VURULMA ANI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri... KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde, Muhammet Ali Ç.?nin caddede rastgele ateş açması sonucu 2 kişi yaralandı.

KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde, Muhammet Ali Ç.?nin caddede rastgele ateş açması sonucu 2 kişi yaralandı. 2 kişinin vurulma anı güvenlik güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay dün, Körfez Kuzey Mahallesi Ağadere Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Muhammet Ali Ç. caddede aralarında husumet olan kişilerle karşılaştı. Muhammet Ali Ç.?nin tabancayla rastgele ateş açması sonucu kaldırımda bulunan Mehmet Ali Yıldırım ve Ekrem Gelturan yaralandı. Yıldırım ve Gelturan kaldırıldıkları hastanede tedavi altına alındı. Polis olayın ardından Mehmet Ali Ç.?yi gözaltına aldı. Yıldırım ve Gülturan'ın vurulma anları, çevredekilerin panik anları güvenlik kameralarına yansıdı.

Son dakika haberi | KOCAELİ 2 KİŞİNİN VURULMA ANI
Son dakika haberi | KOCAELİ 2 KİŞİNİN VURULMA ANI
Son dakika haberi | KOCAELİ 2 KİŞİNİN VURULMA ANI
Son dakika haberi | KOCAELİ 2 KİŞİNİN VURULMA ANI
Son dakika haberi | KOCAELİ 2 KİŞİNİN VURULMA ANI
Son dakika haberi | KOCAELİ 2 KİŞİNİN VURULMA ANI
Son dakika haberi | KOCAELİ 2 KİŞİNİN VURULMA ANI
Son dakika haberi | KOCAELİ 2 KİŞİNİN VURULMA ANI
Son dakika haberi | KOCAELİ 2 KİŞİNİN VURULMA ANI
Son dakika haberi | KOCAELİ 2 KİŞİNİN VURULMA ANI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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