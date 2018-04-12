2 Kişinin Öldüğü Olayla İlgili Bir Tutuklama

İZMİR'in Ödemiş ilçesinde, İbrahim Bülbül (32) ve Erdoğan Gölcük'ün (30) öldürülmüş halde bulunduğu olayda yaralanan Gültekin Köle (32), tedavisinin tamamlanmasının ardından gözaltına alınıp adliyeye sevk edildi. Köle tutuklanırken, Bülbül ve Gölcük'ün cenazeleri ikindide kılınan cenaze namazıyla toprağa verildi.

Dün saat 15.00 sıralarında, Ödemiş-Şirinköy Karayolu'nun 2'nci kilometresindeki Kerpiçlik mevkiinde yaralı bir kişi olduğunu gören çevredekiler, durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen jandarma ekipleri, İbrahim Bülbül ile Ödemiş'te berberlik yapan Erdoğan Gölcük'ün cesetlerini bulurken, Gültekin Köle'nin ise yaralı olduğu anlaşıldı. Yapılan incelemede, Bülbül'ün başından, Gölcük'ün ise bacağından av tüfeğiyle vurulduğu belirlendi. Bülbül'ün çiftçilik yapan eniştesi Köle'nin ise sırtından tabancayla vurulduğu tespit edildi. Gültekin Köle ambulansla Ödemiş Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alındı. Buradaki tedavisinin tamamlanmasının ardından gözaltına alınan Köle, sevk edildiği adliyeye tutuklandı. Öte yandan, savcılıktaki ifadesinde Köle'nin konuşmadığı, susma hakkını kullandığı belirtildi.

Yaşamını yitiren İbrahim Bülbül ile Erdoğan Gölcük'ün cesetleri ise jandarma ve savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'na gönderildi. Bugün yapılan otopsiler sonrasında, Gölcük'ün cenazesi Ödemiş Büyük Camii'nde, Bülbül'ün cenazesi ise Ortaköy Camii'nde kılınan ikindi namazının ardından toprağa verildi.

- İzmir