2 kişinin öldüğü maden faciasına 4 tutuklama

26.12.2019 16:56 | Son Güncelleme: 26.12.2019 17:01

Zonguldak'ta kaçak olarak işletilen maden ocağında 2 işçinin metan gazı patlaması sebebiyle ölmesinin ardından gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.



Edinilen bilgiye göre dün Kilimli ilçesine bağlı Gelik beldesinde kaçak olarak işletilen maden ocağında meydana gelen metan gazı patlamasında 2 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı. Olayın ardından yürütülen soruşturmada maden ocağının sahibi olduğu iddia edilen 3 şüpheli ile yerin sahibi olduğu öğrenilen 1 kişi gözaltına alındı. Ruhsatsız (kaçak) olarak işletilen madenin sahibi olduğu belirlenen Ş. T., F. T. ve E. T. gözaltına alındı. 3 zanlı ile birlikte madenin açıldığı bölgedeki ormanlık alanın yer sahibi olduğu belirtilen İ.K. de gözaltın alındı. Zanlılar sağlık kontrolünden geçirildikten sonra jandarma karakoluna getirildi. 4 şüphelinin jandarmadaki sorgularının ardından Zonguldak Adliyesi'ne sevk edildi.



Savcılıkta ifadeleri alınan şüpheliler 2 kişinin ölümüne, 1 kişinin de yaralanmasına sebep oldukları iddiasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA