2 kişinin öldüğü kavgada yaralandı; tekerlekli sandalyeyle adliyeye getirildi
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2 kişinin öldüğü kavgada yaralandı; tekerlekli sandalyeyle adliyeye getirildi

2 kişinin öldüğü kavgada yaralandı; tekerlekli sandalyeyle adliyeye getirildi
Demirören Haber Ajansı / Yusuf Çınar - Haberler | Güncel

ÇORUM'da, husumetli iki aile arasında çıkan 2 kişinin hayatını kaybettiği silahlı kavgada yaralanan C.Ç., tedavisinin ardından gözaltına alındı.

ÇORUM'da, husumetli iki aile arasında çıkan 2 kişinin hayatını kaybettiği silahlı kavgada yaralanan C.Ç., tedavisinin ardından gözaltına alındı. C.Ç. tekerlekli sandalyeyle adliyeye getirildi.

Olay, 20 Ağustos'ta Mecitözü ilçesine bağlı Alancık köyünde meydana geldi. Husumetli olan Karakuş ve Çidem ailelerinin bireyleri, sınır olan arazilerine yakın bölgede karşılaşınca tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine taraflar, birbirlerine av tüfekleriyle ateş açtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde saçmaların isabet ettiği Ali Karakuş (40) ile Endercan Çidem'in (63) hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan H.K. ve C.Ç. ise ambulanslarla Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.Tedavisi tamamlandıktan sonra taburcu edilen C.Ç., jandarma tarafından gözaltına alındı. C.Ç., ifadesinin ardından yürüyemediği için tekerlekli sandalyeyle adliye binasına getirildi. 


2 kişinin öldüğü kavgada yaralandı; tekerlekli sandalyeyle adliyeye getirildi
2 kişinin öldüğü kavgada yaralandı; tekerlekli sandalyeyle adliyeye getirildi
2 kişinin öldüğü kavgada yaralandı; tekerlekli sandalyeyle adliyeye getirildi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yusuf Çınar

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