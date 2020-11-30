Son dakika haberi | 2 kişinin öldüğü 3 kişinin yaralandığı feci kaza saniye saniye kameraya yansıdı
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Son dakika haberi | 2 kişinin öldüğü 3 kişinin yaralandığı feci kaza saniye saniye kameraya yansıdı

30.11.2020 14:07 | Son Güncelleme: 30.11.2020 14:31

Son dakika gelişmesine göre Bursa'da iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada, dede torun hayatını kaybetti.

Bursa'da iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada, dede torun hayatını kaybetti. 2'si ağır 3 kişinin de yaralandığı kaza anı ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgilere göre kaza, Bursa-Ankara karayolu Kalburt mevkiinde meydana geldi. Bursa'dan İnegöl'e doğru seyir halinde olan O.A., 16 KHC 64 plakalı otomobiliyle önünde giden hafif ticari aracı sollamak isterken direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil karşı şeride geçti. Bu sırada İnegöl'den Bursa'ya doğru seyir halinde olan Mehmet Karadağ idaresindeki 26 ACN 301 plakalı otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Can pazarının yaşandığı kazada araç sürücülerinden Mehmet Karadağ olay yerinde hayatını kaybetti. Diğer sürücü ile 26 ACN 301 plakalı otomobilde yolcu konumunda bulunan 3 kişi yaralandı.

Yaralılar kaza yerine gelen ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırdı. Durumu ağır olan 4 yaşında Yunus Kılıç tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Diğer 3 yaralının tedavileri devem ederken, G.K. ve Y.K.'nin durumlarının kritik olduğu öğrenildi. Öte yandan, kaza anı ise saniye saniye bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı. İnegöl Cumhuriyet Savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından, hayatını kaybeden Mehmet Karadağ, İnegöl Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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Olayla ilgili tahkikat devam ediyor.

(Seyfettin Aras/İHA)

Son dakika haberi | 2 kişinin öldüğü 3 kişinin yaralandığı feci kaza saniye saniye kameraya yansıdı
Son dakika haberi | 2 kişinin öldüğü 3 kişinin yaralandığı feci kaza saniye saniye kameraya yansıdı
Son dakika haberi | 2 kişinin öldüğü 3 kişinin yaralandığı feci kaza saniye saniye kameraya yansıdı
Son dakika haberi | 2 kişinin öldüğü 3 kişinin yaralandığı feci kaza saniye saniye kameraya yansıdı
Son dakika haberi | 2 kişinin öldüğü 3 kişinin yaralandığı feci kaza saniye saniye kameraya yansıdı
Son dakika haberi | 2 kişinin öldüğü 3 kişinin yaralandığı feci kaza saniye saniye kameraya yansıdı
Son dakika haberi | 2 kişinin öldüğü 3 kişinin yaralandığı feci kaza saniye saniye kameraya yansıdı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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