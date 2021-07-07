2 kişinin öldüğü 2 kişinin yaralandığı dehşetin sebebi 'gürültü' çıktı
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2 kişinin öldüğü 2 kişinin yaralandığı dehşetin sebebi 'gürültü' çıktı

2 kişinin öldüğü 2 kişinin yaralandığı dehşetin sebebi 'gürültü' çıktı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Yalova'nın Çınarcık ilçesinde komşularıyla kavga eden ve beylik tabancasıyla 1 kişiyi öldürüp, 2 kişiyi yaraladıktan sonra intihar eden emekli albayın gürültü meselesi yüzünden cinnet getirdiği öğrenildi.

Yalova'nın Çınarcık ilçesinde komşularıyla kavga eden ve beylik tabancasıyla 1 kişiyi öldürüp, 2 kişiyi yaraladıktan sonra intihar eden emekli albayın gürültü meselesi yüzünden cinnet getirdiği öğrenildi.

Olay, Yalova'nın Çınarcık ilçesi Koru Mahallesi'nde akşam saatlerinde meydana geldi. iddiaya göre emekli Albay Mehmet F. (75), daha önceden gürültü meselesi yüzünden tartıştığı komşularıyla yeniden kavga etmeye başladı. Kavganın büyümesiyle evine çıkarak beylik tabancasını alan Mehmet F., komşularının üzerine doğru ateş açtı. Mehmet F.'nin tabancasından çıkan kurşunlar Metin Ödef (57), Osman Yiğit (62) ve Tuncay Merve'ye (64) isabet etti. Kanlar içerisinde yere yığılan Metin Ödef, olay yerinde hayatını kaybederken, ağır yaralanan Osman Yiğit ve Tuncay Merve, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Yalova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

'GÜRÜLTÜ' YÜZÜNDEN CİNAYET İŞLEYİP, İNTİHAR ETMİŞ

1 kişinin ölümüne 2 kişinin de ağır yaralanmasına sebep olan Mehmet F., olayın hemen ardından sahil yoluna koştu. Burada deniz kenarına kadar inen Mehmet F., aynı tabancayı başına dayayıp ateşledi. Mehmet F., burada hayatını kaybetti. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve jandarma ekibi sevk edildi. Yapılan olay yeri incelemesinde çok sayıda boş kovan bulundu. Mehmet F. ve Metif Ödef'in cansız bedenleri, Cumhuriyet Savcısı'nın yaptığı incelemenin ardından Morga kaldırıldı. Mehmet F.'nin kısa bir süre önce gürültü meselesi yüzünden komşularıyla kavga ettiği ve diğer komşuların araya girmesiyle kavganın sonlandığı, bu akşam saatlerinde yeniden gürültü meselesi yüzünden tekrar kavgaya tutuştukları öğrenildi. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma sürüyor.

(Zehra Baykal/İHA)

2 kişinin öldüğü 2 kişinin yaralandığı dehşetin sebebi 'gürültü' çıktı
2 kişinin öldüğü 2 kişinin yaralandığı dehşetin sebebi 'gürültü' çıktı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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