2 kişi karbonmonoksit gazından zehirlendi
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2 kişi karbonmonoksit gazından zehirlendi

Niğde'de sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen iki kişi hastaneye kaldırıldı.

02.12.2019 11:04 | Son Güncelleme: 02.12.2019 11:09
2 kişi karbonmonoksit gazından zehirlendi

'de sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen iki kişi hastaneye kaldırıldı.


Merkez bağlı beldesinde ikamet eden (23) ve Berna Yüce (22), sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi.


Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan iki kişinin durumlarının iyi olduğunu öğrenildi. - NİĞDE

Kaynak: İHA
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