2 kilometrelik enerji hattını çaldılar JASAT ekiplerine yakalandılar
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2 kilometrelik enerji hattını çaldılar JASAT ekiplerine yakalandılar

2 kilometrelik enerji hattını çaldılar JASAT ekiplerine yakalandılar
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kastamonu'da enerji nakil hattından 2 kilometre uzunluğunda bakır kablo çalan iki hırsız, JASAT ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Kastamonu'da enerji nakil hattından 2 kilometre uzunluğunda bakır kablo çalan iki hırsız, JASAT ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu'nun Tosya ilçesinde farklı tarihlerde bir telekomünikasyon şirketine ait enerji nakil hattından bakır kabloların çalınması sonrasında İl Jandarma Komutanlığı ekipleri inceleme başlattı. Tosya'da Sofular, Kuşçular, Yenidoğan, Kilkuyu ve Ahmetoğlu köylerinde enerji nakil hatlarından yaklaşık 2 kilometre uzunluğunda bakır kablonun çalındığı 8 ayrı hırsızlık olayı ile ilgili inceleme yapan Jandarma Suç Arama Timi (JASAT) ekipleri, hırsızlık olayına karışan şahısların S.Ö. ve İ.G. olduğunu tespit etti. Tespit üzerine operasyon düzenlenen ekipler, hırsızlık şüphelisi 2 şahsı gözaltına aldı.

İl Jandarma Komutanlığına götürülen şahıslar ifadelerinde, çaldıkları kabloları yakarak elde ettikleri bakır kabloları bir hurdacıya sattıklarını söyledi. Jandarma Komutanlığında işlemleri tamamlanan 2 şahıs daha sonra adli makamlara sevk edildi. - KASTAMONU

2 kilometrelik enerji hattını çaldılar JASAT ekiplerine yakalandılar

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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