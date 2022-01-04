2 kilo 100 gram eroinle yakalanan 2 kişi gözaltına alındı - Haberler
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2 kilo 100 gram eroinle yakalanan 2 kişi gözaltına alındı

2 kilo 100 gram eroinle yakalanan 2 kişi gözaltına alındı
Demirören Haber Ajansı / Behçet Dalmaz - Haberler | Güncel

VAN'ın Çaldıran ilçesinde 2 şüphelinin yapılan üst aramasında 2 kilo 100 gram eroin ele geçirildi.

VAN'ın Çaldıran ilçesinde 2 şüphelinin yapılan üst aramasında 2 kilo 100 gram eroin ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çaldıran'da 2 şüphelinin üzerinde uyuşturucu taşıdığı ihbarı aldı. Harekete geçen ekipler, şüphelileri yakalayıp, üst araması yaptı. Aramada 2 kilo 100 gram eroin ele geçirildi, şüpheliler gözaltına alındı.


Demirören Haber Ajansı / Behçet Dalmaz - Son Dakika Haberleri

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