2 kilo 100 gram eroinle yakalanan 2 kişi gözaltına alındı
Demirören Haber Ajansı / Behçet Dalmaz - Haberler | Güncel
VAN'ın Çaldıran ilçesinde 2 şüphelinin yapılan üst aramasında 2 kilo 100 gram eroin ele geçirildi.
VAN'ın Çaldıran ilçesinde 2 şüphelinin yapılan üst aramasında 2 kilo 100 gram eroin ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çaldıran'da 2 şüphelinin üzerinde uyuşturucu taşıdığı ihbarı aldı. Harekete geçen ekipler, şüphelileri yakalayıp, üst araması yaptı. Aramada 2 kilo 100 gram eroin ele geçirildi, şüpheliler gözaltına alındı.
Demirören Haber Ajansı / Behçet Dalmaz - Son Dakika Haberleri
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