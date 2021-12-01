2 kez kalbi duran SMA hastası minik Sofia, gen tedavisi sonrası ayakta durabiliyor

ADANA'da, 7 aylıkken Spinal Müsküler Atrofi (SMA)- Tip 1 tanısı konulan, 2 kez kalbi duran Sofia Deniz (2) yaşama tutundu ve bağışçıların desteğiyle de Zolgensma gen tedavisi aldı. Artık desteksiz oturabilen, boynunu tutabilen, aparatlarla ayakta durup adım atabilen ve oyunlar oynayan Sofia'nın babası Umut Şen, "Amacımız 1 yıl içerisinde Sofia Deniz'i yürütebilmek. İnşallah o anı da göreceğiz" dedi.

Ukrayna'da 3 yıl önce tanışıp evlenen Kateryna (28) ve Umut Şen'in (40), hareketlerinin yavaşlamasından şüphelenip hastane götürdükleri 7 aylık kızları Sofia'ya genetik ve ölümcül bir kas hastalığı olan SMA-Tip 1 tanısı kondu. Tedavi sürecinde 2 kez kalbi duran Sofia, hayata tutundu. Şen ailesinin kızları için başlattığı yardım kampanyası da başarıya ulaştı ve Sofia Deniz, Amerika'da 2,2 milyon dolar değerindeki Zolgensma gen tedavisini aldı. Aradan geçen 4 aylık süreçte kas gelişimi her geçen gün gözle görülür şekilde artan Sofia Deniz, artık desteksiz oturuyor, uzun süre boynunu tutabiliyor, oyunlar oynuyor ve aparat yardımıyla ayakta durabiliyor.

Diğer tüm SMA'lı bebeklerin de hiçbir bağış kampanyasına gerek kalmadan ilacına kavuşmasını umut ettiklerini dile getiren Umut Şen, "Devletimiz büyük, bu ilaç eminiz getirilecektir. Geç kalmadan gelmesi, tüm bebeklerin ve ailelerinin hayata yeniden başlaması demek" ifadelerini kullandı.