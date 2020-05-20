2 kez kalbi duran 62 yaşındaki hasta korona virüsü yenerek taburcu oldu
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2 kez kalbi duran 62 yaşındaki hasta korona virüsü yenerek taburcu oldu

2 kez kalbi duran 62 yaşındaki hasta korona virüsü yenerek taburcu oldu Malatya'da korona virüs teşhisi ile yoğun bakımda tedavi görev ve bu süreçte 2 kez kalbi duran 62 yaşındaki hasta 48 gün sonra sağlığına kavuşarak alkışlarla taburcu edildi.

20.05.2020 17:56 | Son Güncelleme: 20.05.2020 17:58

2 kez kalbi duran 62 yaşındaki hasta korona virüsü yenerek taburcu oldu

MALATYA - Malatya'da korona virüs teşhisi ile yoğun bakımda tedavi görev ve bu süreçte 2 kez kalbi duran 62 yaşındaki hasta 48 gün sonra sağlığına kavuşarak alkışlarla taburcu edildi.

Malatya'da 3 Nisan günü rahatsızlanan 62 yaşındaki Hacı İşler, Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne başvurdu. Şeker ve kalp hastası olan hastanın yapılan testi pozitif çıkınca hemen yoğun bakım servisine alındı. Yoğun Bakım Ünitesinde solunum cihazına bağlanan hasta entübe şekilde 20 gün boyunca tedavi edildi. Bu süreçte 2 kez kalbi de duran hasta, yapılan müdahalelerle hayata döndürülen İşler, 29 Nisan'da ise yoğun bakımdan çıkarılarak servise alındı.

Bugün ise tamamen sonuçları negatife dönen hasta, sağlığına kavuşarak sağlık çalışanlarının alkışları arasında 48 gün önce geldiği hastaneden taburcu oldu. Kendisinin tedavisinde emek veren tüm sağlıkçılara teşekkür eden İşler, "81 ile sesleniyorum. Lütfen dışarı çıkmayın kurallara uyalım" dedi.

Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Erdal Aktürk ise, hastanın kendilerine geldiğinde diyabet ve kalp hastası olması nedeniyle yüksek risk gurubunda yer aldığını söyleyerek, "Yoğun bakımda kalbi iki kez duran ancak müdahale ile yeniden çalıştırılan inatla yaşamaya çalışan bir hastamız. Burada emeği geçen tüm çalışanlara teşekkür ediyoruz. Koronadan korkmuyoruz, kuralların ihmal edilmesinden korkuyoruz" diye konuştu.

2 kez kalbi duran 62 yaşındaki hasta korona virüsü yenerek taburcu oldu

Kaynak: İHA

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