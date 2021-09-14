2. KEZ HAKİM KARŞISINA ÇIKAN 'TOSUNCUK': URUGUAY'DA OLSAYDIM ŞU AN SERBEST BIRAKILMIŞTIM

Anadolu 6. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık Mehmet Aydın, Edirne F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndan getirildi. Duruşmada tutuksuz sanıklar Cafer Çolak, Savaş Yıkılmaz, Koray Hasgül ve Niyazi Karakoç yer adlı. 23 müştekinin katıldığı duruşmada taraf avukatları da hazır bulundu.

"İNSANLAR DA İNANDIĞIM HAYALİME İNANDI"

MEHMET AYDIN'IN AĞABEYİ URUGUAY'DA SERBEST BIRAKILDI

BENİM GÜVENİM VAR ONDAN TÜRKİYE'YE GELDİM

LÜKS TEKNELERDE ÇEKİLDİĞİ LAR SORULDU

25 BİN LİRA ZARARIM VAR ŞİKAYETÇİ DEĞİLİM

İDAM EDİLMESİ BİLE İÇİMİ SOĞUTMAZ

BU İNSANLARI KANDIRDIĞIM İÇİN ŞİKAYETÇİ DEĞİLLER

"URUGUAY'DA OLSAYDIM ŞU AN SERBEST BIRAKILMIŞTIM"

TUTUKLULUK HALİ DEVAM ETTİ

DAVANIN GEÇMİŞİ

Bunun yanı sıra Anadolu 6. Ağır Ceza Mahkemesi, davanın 17 Mart'ta görülen celsesinde 48 sanıktan 28'inin dosyasının davanın niteliği dikkate alınarak bu dosyaların ayrılmasına ve yapılan yargılamada da 28 sanığın ayrı ayrı beraatlerine karar vermişti.

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri