2. kattan düşen şahıs hayatını kaybetti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

2. kattan düşen şahıs hayatını kaybetti

2. kattan düşen şahıs hayatını kaybetti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde 2. kattan düşen 29 yaşındaki şahıs hayatını kaybetti.

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde 2. kattan düşen 29 yaşındaki şahıs hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı Yavuz Selim Mahallesi 727. Sokak üzerinde meydana gelen olayda G.M., bulunduğu binanın ikinci katından aşağı düştü. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde G.M.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekipleri tarafından yapılan incelemelerin ardından G.M.'nin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Taksi ücretini vermemek için kaçarken bahçe duvarından böyle düştü
Taksi ücretini vermemek için kaçarken bahçe duvarından böyle düştü
Dükkan sahibini bile şaşırtan hırsızlık! 10 katlı maket pastayı çalıp böyle kaçırdılar
Dükkan sahibini bile şaşırtan hırsızlık! 10 katlı maket pastayı çalıp böyle kaçırdılar
Yol verme kavgasında kan aktı! Taksici tartıştığı sürücüyü bacağından vurdu
Yol verme kavgasında kan aktı! Taksici tartıştığı sürücüyü bacağından vurdu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ersin Tatar Mustafa Şentop Oğuzhan Asiltürk Abdurrahman Bulut Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Seda Sayan İrem Derici Hande Yener Mohammed Al Saloussi
Spor Muslera Metin Oktay Fatih Terim Serdar Aziz Hatice Kübra İlgün
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
2. kattan düşen şahıs hayatını kaybetti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 26.7.2021 12:40:44. #1.16#

title