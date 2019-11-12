2. kattan düşen şahıs ağır yaralandı
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2. kattan düşen şahıs ağır yaralandı

Samsun'da kendi evinin dış cephesine sıva yaparken 2. kattan düşen bir kişi ağır yaralandı.

12.11.2019 14:03 | Son Güncelleme: 12.11.2019 14:08
2. kattan düşen şahıs ağır yaralandı

'da kendi evinin dış cephesine sıva yaparken 2. kattan düşen bir kişi ağır yaralandı.


Olay, Samsun'un ilçesi Kirazlık Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 6 çocuk babası kendi evinin dış cephesine yalıtım üzerine sıva yaparken ikinci kattaki iskeleden yere düştü. Ağır yaralanan Süleyman Yüksel Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

Kaynak: İHA
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