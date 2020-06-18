2. kattan düşen kadın yaralandı
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2. kattan düşen kadın yaralandı

Adıyaman'da, ikamet ettiği evin 2.kat terasından aşağıya düşen kadın yaralandı.

2. kattan düşen kadın yaralandı
18.06.2020 11:42 | Son Güncelleme: 18.06.2020 12:21

Adıyaman'da, ikamet ettiği evin 2.kat terasından aşağıya düşen kadın yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Bahçelievler Mahallesi Dursun Çavuş Kavşağı yakınlarında ikamet eden Eda E. (16), isimli kadın 2 katlı evlerinin terasında olduğu esnada dengesini kaybederek aşağıya düştü. Düşen kadını fark eden vatandaşlar 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan kadın, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

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