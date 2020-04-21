2. kattaki evin penceresinden düşen bebek yaralandı
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› 2. kattaki evin penceresinden düşen bebek yaralandı - Haberler
İskenderun, Dumlupınar, Hatay, Güncel

2. kattaki evin penceresinden düşen bebek yaralandı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde, 2. kattaki evin penceresinden düşen bir yaşındaki bebek ağır yaralandı.

21.04.2020 15:05 | Son Güncelleme: 21.04.2020 15:07
2. kattaki evin penceresinden düşen bebek yaralandı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde, 2. kattaki evin penceresinden düşen bir yaşındaki bebek ağır yaralandı.

Dumlupınar Mahallesi'nde, Bekfeloni ailesinin bir yaşındaki bebeği Talal Bekfeloni, oturdukları binanın 2. katındaki evlerinin penceresinden düştü.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı bebeği ilk müdahalenin ardından ambulansla İskenderun Devlet Hastanesine kaldırdı.

Durumunun ağır olduğu öğrenilen bebeğin düşme anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

2. kattaki evin penceresinden düşen bebek yaralandı

Kaynak: AA

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Çeşmede yıkarken suçüstü yakalandı! 14 çuvalı için 73.747 lira ceza ödeyecek Haberler
Çeşmede yıkarken suçüstü yakalandı! 14 çuvalı için 73.747 lira ceza ödeyecek
İkiz kardeşlerin acı sonu! Biri olay yerinde diğeri hastanede can verdi Haberler
İkiz kardeşlerin acı sonu! Biri olay yerinde diğeri hastanede can verdi
Kendilerine 'Bekçi' denilmesini istemeyen bekçilerin 4 farklı önerisi var Haberler
Kendilerine "Bekçi" denilmesini istemeyen bekçilerin 4 farklı önerisi var
Dünya Sağlık Örgütü'nden 'Virüs laboratuvarda üretildi' iddialarına nokta koyacak açıklama Haberler
Dünya Sağlık Örgütü'nden "Virüs laboratuvarda üretildi" iddialarına nokta koyacak açıklama
Türkiye'nin yardımına muhtaç İngiltere'de hükümet erkenci davrandı Haberler
Türkiye'nin yardımına muhtaç İngiltere'de hükümet erkenci davrandı
Fenerli yıldızın eşi, Güngören'deki yurdun penceresinde görüntülendi Haberler
Fenerli yıldızın eşi, Güngören'deki yurdun penceresinde görüntülendi
Haluk Levent, virüs nedeniyle hayatını kaybeden doktorun çocuklarına burs verecek
Haluk Levent, virüs nedeniyle hayatını kaybeden doktorun çocuklarına burs verecek
Koronavirüsü yenen doktor: Virüse yakalandığımda ateşim yükselmedi
Koronavirüsü yenen doktor: Virüse yakalandığımda ateşim yükselmedi
Petrolde satıcının üzerine para vermesi demek olan negatif fiyatlama nasıl gerçekleşti, ne anlama geliyor?
Petrolde satıcının üzerine para vermesi demek olan negatif fiyatlama nasıl gerçekleşti, ne anlama geliyor?
Minibüs bekleyen vatandaş, içinde gelinini gördüğü taksinin önüne yattı
Minibüs bekleyen vatandaş, içinde gelinini gördüğü taksinin önüne yattı
Shane Larkin, Anadolu Efes ile 7.7 milyon dolar karşılığında 2 yıllık yeni sözleşme imzalayacak
Shane Larkin, Anadolu Efes ile 7.7 milyon dolar karşılığında 2 yıllık yeni sözleşme imzalayacak
PTT'den okul bahçesinde sosyal mesafeli örnek yardım dağıtımı
PTT'den okul bahçesinde sosyal mesafeli örnek yardım dağıtımı
Eskişehirspor'da oynayan Kaan Öztürk, trafik kazası sonucu hayatını kaybetti
Eskişehirspor'da oynayan Kaan Öztürk, trafik kazası sonucu hayatını kaybetti
Mesut Özil Arsenal'in maaş kesintisini, koronavirüsün kulübe etkisini gördükten sonra kabul edecek
Mesut Özil Arsenal'in maaş kesintisini, koronavirüsün kulübe etkisini gördükten sonra kabul edecek
Zeljko Obradovic, Fenerbahçe'nin 2+1 yıllık yeni sözleşme teklifini kabul etti
Zeljko Obradovic, Fenerbahçe'nin 2+1 yıllık yeni sözleşme teklifini kabul etti
Bilim insanları şaşkın! Çin'de koronavirüsü yenen 2 doktorun ten rengi değişti
Bilim insanları şaşkın! Çin'de koronavirüsü yenen 2 doktorun ten rengi değişti
Diyanet, teravih için tekrar uyardı: İbadet uğruna can tehlikeye atılmaz
Diyanet, teravih için tekrar uyardı: İbadet uğruna can tehlikeye atılmaz
Son dakika: Yoğun bakımda tedavi gören Umut Demirdelen vefat etti
Son dakika: Yoğun bakımda tedavi gören Umut Demirdelen vefat etti
Günlük burç yorumları 21 Nisan 2020 Salı (Haftalık burç yorumları)
Günlük burç yorumları 21 Nisan 2020 Salı (Haftalık burç yorumları)
Babacan'ın yaptırdığı ilk anket masasında: Yeni bir partiye oy vereceklerin oranı yüzde 17-18
Babacan'ın yaptırdığı ilk anket masasında: Yeni bir partiye oy vereceklerin oranı yüzde 17-18
Gözü dönmüş genç, otomobilde kız arkadaşını tekme tokat dövdü
Gözü dönmüş genç, otomobilde kız arkadaşını tekme tokat dövdü
Danimarka'da cinsel ilişki, sosyal mesafe kuralının dışında tutuldu
Danimarka'da cinsel ilişki, sosyal mesafe kuralının dışında tutuldu
Dünya koronavirüsle boğuşurken Afrika'da malarya salgını patlak verdi: 170 bin vaka, 152 ölüm
Dünya koronavirüsle boğuşurken Afrika'da malarya salgını patlak verdi: 170 bin vaka, 152 ölüm
İtalya Serie A'da 7 kulüp, sezonun geri kalanının oynanmasını reddetti
İtalya Serie A'da 7 kulüp, sezonun geri kalanının oynanmasını reddetti
Madagaskar Cumhurbaşkanı, 'Koronavirüs ilacını bulduk' diyerek kameralar önünde içti
Madagaskar Cumhurbaşkanı, "Koronavirüs ilacını bulduk" diyerek kameralar önünde içti
Erdal Torunoğulları: Karius, sözleşmesinin feshi için FIFA'ya gitti
Erdal Torunoğulları: Karius, sözleşmesinin feshi için FIFA'ya gitti
ABD medyasından Türk SİHA'ları için övgü dolu sözler: Gökyüzünün hakimi
ABD medyasından Türk SİHA'ları için övgü dolu sözler: Gökyüzünün hakimi
Ecevit'in bir sözünden alıntı yapan Bakan Albayrak, esnaflara seslendi: Yakın zamanda esnafımızın işleri eskisi gibi olacak
Ecevit'in bir sözünden alıntı yapan Bakan Albayrak, esnaflara seslendi: Yakın zamanda esnafımızın işleri eskisi...
Sosyal yardım programının 3'üncü fazına başvurular başladı
Sosyal yardım programının 3'üncü fazına başvurular başladı
Cristiano Ronaldo, koronavirüs tedbirlerini hiçe sayarak ailesiyle yeğeninin doğum günü partisine katıldı
Cristiano Ronaldo, koronavirüs tedbirlerini hiçe sayarak ailesiyle yeğeninin doğum günü partisine katıldı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ümit Özdağ Haydar Baş Süleyman Soylu Berat Albayrak Meral Danış Beştaş
Magazin Kibariye Ebru Şallı Cem Yılmaz Mustafa Keser
Spor Burak Yılmaz Shane Larkin Ahmet Nur Çebi Emre Belözoğlu Ivan Obradovic
Daha Fazla Nisan Twitter Futbolcu İngiltere
Şu an buradasınız: 2. kattaki evin penceresinden düşen bebek yaralandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.4.2020 15:49:14. #1.14#
title