2 Katlı Metruk Bina Çöktü (2)

Mersin'de iki katlı kullanılmayan bir bina çöktü.

Alınan bilgiye göre, merkez Akdeniz ilçesine bağlı Kiremithane Mahallesi 4418 Sokak'taki 2 katlı kullanılmayan eski bir bina çöktü.

Olay yerine çok sayıda itfaiye, AFAD ve polis ekibi sevk edildi.

Ekipler, enkazın altında herhangi bir kişinin olup olmadığının tespiti için çalışma başlattı.

Kiremithane Mahallesi Muhtarı Ali Gülgen, gazetecilere yaptığı açıklamada, metruk binanın bazı kişiler tarafından odun deposu olarak kullanıldığını belirterek, "Burasıyla ilgili yaklaşık 2 ay önce yıkım kararı çıkmıştı. Bugün belediyeden aradılar. Saat 13.30'da gelip burayı yıkacaklarını söylemişlerdi." dedi.

Yıkım yapılacağı için binanın elektrik ve suyunun kestirildiğini, içindeki odunların boşaltıldığını anlatan Gülgen, "Yıkımı beklerken metruk bina kendiliğinden çöktü. Önünde demir destekler vardı, onu sökenler olmuş galiba. Ama altında kimsenin kalmadığını söylüyorlar. Şu an kimse var mı yok mu diye bakıyorlar. Çok eski bir binaydı zaten." diye konuştu.

Gülgen, binanın çok eskiden karakol olarak da kullanıldığını sözlerine ekledi.